https://sputnikarabic.ae/20230616/ضابط-كولومبي-يبتلع-نقودا-اكتسبها-بالفساد-لإخفاء-الأدلة-فيديو-1078187228.html
ضابط كولومبي يبتلع نقودا اكتسبها بالفساد لإخفاء الأدلة.. فيديو
ضابط كولومبي يبتلع نقودا اكتسبها بالفساد لإخفاء الأدلة.. فيديو
ابتلع ضابط كولومبي رزمة من الأوراق النقدية كان قد اكتسبها عن طريق ابتزاز رجل أعمال محلي بعد ملاحقته من قبل قوات شرطة مكافحة الفساد. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:10+0000
2023-06-16T14:10+0000
2023-06-16T14:29+0000
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وابتلع الضابط 9 أوراق نقدية بقيمة 150 ألف دولار وتعين نقله إلى مركز طبي بسبب صعوبات في التنفس والمعدة.وأفادت صحيفة "elcolombiano" الكولومبية بأن ضابطين بالزي الرسمي طالبا رجل أعمال، في منطقة "سواتشا"، وهي إحدى ضواحي العاصمة، بوغوتا بمبلغ 2 مليون دولار مقابل عدم القبض عليه في أثناء عملية قانونية مفترضة، في ضوء ذلك، ذهب أقارب رجل الأعمال إلى شرطة مكافحة الفساد وأبلغوا عما حدث.تم القبض على الضابطين الذين كانا يرتديان الزي الرسمي، بعد دقائق من تلقيهم ما لا يقل عن مليون دولار من عائدات الابتزاز.وفقًا للتحقيق، في منتصف إجراءات الاعتقال قرر أحد الضباط ابتلاع الأوراق المالية لتجنب ترك آثار للجريمة.في أحد مقاطع الفيديو المتداولة على الانترنت، يمكن رؤية أحد الضباط بالزي الرسمي يقول: "ليس لدي أي شيء، لم أتلق شيئًا. لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه".بعد ثوانٍ، يبدأ الانزعاج الناجم عن الابتلاع الواضح للأوراق المالية في الظهور. لذلك، كان لا بد من نقله إلى مركز رعاية طبية على وجه السرعة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, نادي الفيديو
ضابط كولومبي يبتلع نقودا اكتسبها بالفساد لإخفاء الأدلة.. فيديو
14:10 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 14:29 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
ابتلع ضابط كولومبي رزمة من الأوراق النقدية كان قد اكتسبها عن طريق ابتزاز رجل أعمال محلي بعد ملاحقته من قبل قوات شرطة مكافحة الفساد.
وابتلع الضابط 9 أوراق نقدية بقيمة 150 ألف دولار وتعين نقله إلى مركز طبي بسبب صعوبات في التنفس والمعدة.
وأفادت صحيفة
"elcolombiano" الكولومبية بأن ضابطين بالزي الرسمي طالبا رجل أعمال، في منطقة "سواتشا"، وهي إحدى ضواحي العاصمة، بوغوتا بمبلغ 2 مليون دولار مقابل عدم القبض عليه في أثناء عملية قانونية مفترضة، في ضوء ذلك، ذهب أقارب رجل الأعمال إلى شرطة مكافحة الفساد وأبلغوا عما حدث.
تم القبض على الضابطين الذين كانا يرتديان الزي الرسمي، بعد دقائق من تلقيهم ما لا يقل عن مليون دولار من عائدات الابتزاز.
وفقًا للتحقيق، في منتصف إجراءات الاعتقال قرر أحد الضباط ابتلاع الأوراق المالية لتجنب ترك آثار للجريمة.
في أحد مقاطع الفيديو المتداولة على الانترنت، يمكن رؤية أحد الضباط بالزي الرسمي يقول: "ليس لدي أي شيء، لم أتلق شيئًا. لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه".
بعد ثوانٍ، يبدأ الانزعاج الناجم عن الابتلاع الواضح للأوراق المالية في الظهور. لذلك، كان لا بد من نقله إلى مركز رعاية طبية على وجه السرعة.