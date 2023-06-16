https://sputnikarabic.ae/20230616/علماء-يطورون-أول-نماذج-اصطناعية-لأجنة-بشرية-في-المختبر-1078179987.html
علماء يطورون أول نماذج اصطناعية لأجنة بشرية في المختبر
علماء يطورون أول نماذج اصطناعية لأجنة بشرية في المختبر
نجح باحثون لأول مرة في تطوير نماذج اصطناعية لأجنة بشرية في المختبر دون الحاجة إلى المكونات الطبيعية المعتادة للبويضات والحيوانات المنوية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:08+0000
2023-06-16T12:08+0000
2023-06-16T12:08+0000
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أثار هذا الإنجاز العلمي اهتماما كبيرا حيث يفتح الباب أمام إمكانية تحقيق ثورات جديدة في مجال الصحة العامة وعلم الوراثة وعلاج الأمراض، لكن العلم يثير أيضًا أسئلة أخلاقية جادة.وأنتج الباحثون الهياكل الجنينية من خلايا جذعية مستزرعة من جنين تقليدي في المختبر، حيث تمكنوا من برمجة الخلايا الجذعية لتتطور إلى أي نوع من الخلايا الأخرى وهي نفس الطريقة التي يستخدمها الجسم للنمو والتشافي الذاتي.في هذه الحالة تمكن الباحثون من تحويل الخلايا الجذعية بعناية لتصبح نوعا جديدا من الخلايا والتي ستصبح بدورها في النهاية الكيس المحي، ثم المشيمة، ثم الجنين نفسه، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".يشار إلى أنه لم يتم نشر ورقة علمية حول هذا الإنجاز حتى الآن، لذلك ما زلنا ننتظر تفاصيل كيفية تحقيق تلك الثورة المعملية التي قادها قادتها عالمة الأحياء ماجدالينا تسرينكا غويتز، من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، بالتعاون مع زملائها من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أعلن علماء يابانيون أنهم حققوا إنجازا علميا، وهو إمكانية إنتاج الأطفال الرضع من الصفر داخل المختبر الطبي، وذلك خلال 5 سنوات.وأفادوا أنهم على وشك أن يكونوا على مقدرة من إنتاج بويضات وحيوانات منوية بشرية داخل المختبر من نقطة الصفر، والتي من الممكن أن تتطور بعد ذلك في رحم اصطناعي.وأشار هاياشي في دراسته المنشورة في مجلة "نيتشر" الطبية، إلى أنه نجح مع فريقه أخيرا، في إنتاج 7 أزواج من الفئران من أبويين من الذكور، وذلك باستخدامهم خلايا جلد من فأر، لتكوين بويضة قابلة للحياة، ثم قاموا بتخصيبها.
https://sputnikarabic.ae/20221015/دراسة-تكشف-عن-دور-الأم-في-وقاية-الأجنة-من-أمراض-الكلى--1069051281.html
https://sputnikarabic.ae/20220320/دراسة-الزجاجات-البلاستيكية-قد-تسبب-الربو-عند-الأجنة-1060150045.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, علوم, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
علماء يطورون أول نماذج اصطناعية لأجنة بشرية في المختبر
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نجح باحثون لأول مرة في تطوير نماذج اصطناعية لأجنة بشرية في المختبر دون الحاجة إلى المكونات الطبيعية المعتادة للبويضات والحيوانات المنوية.
أثار هذا الإنجاز العلمي اهتماما كبيرا حيث يفتح الباب أمام إمكانية تحقيق ثورات جديدة في مجال الصحة العامة وعلم الوراثة وعلاج الأمراض، لكن العلم يثير أيضًا أسئلة أخلاقية جادة.
وأنتج الباحثون الهياكل الجنينية من خلايا جذعية مستزرعة من جنين تقليدي في المختبر، حيث تمكنوا من برمجة الخلايا الجذعية لتتطور إلى أي نوع من الخلايا الأخرى وهي نفس الطريقة التي يستخدمها الجسم للنمو والتشافي الذاتي.
15 أكتوبر 2022, 09:29 GMT
في هذه الحالة تمكن الباحثون من تحويل الخلايا الجذعية بعناية لتصبح نوعا جديدا من الخلايا والتي ستصبح بدورها في النهاية الكيس المحي، ثم المشيمة، ثم الجنين نفسه، حسبما ذكرت صحيفة
"ذا غارديان".
يشار إلى أنه لم يتم نشر ورقة علمية حول هذا الإنجاز حتى الآن، لذلك ما زلنا ننتظر تفاصيل كيفية تحقيق تلك الثورة المعملية التي قادها قادتها عالمة الأحياء ماجدالينا تسرينكا غويتز، من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، بالتعاون مع زملائها من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلن علماء يابانيون أنهم حققوا إنجازا علميا، وهو إمكانية إنتاج الأطفال الرضع
من الصفر داخل المختبر الطبي، وذلك خلال 5 سنوات.
وأفادوا أنهم على وشك أن يكونوا على مقدرة من إنتاج بويضات وحيوانات منوية بشرية داخل المختبر من نقطة الصفر، والتي من الممكن أن تتطور بعد ذلك في رحم اصطناعي.
وأشار هاياشي في دراسته المنشورة في مجلة
"نيتشر" الطبية، إلى أنه نجح مع فريقه أخيرا، في إنتاج 7 أزواج من الفئران من أبويين من الذكور، وذلك باستخدامهم خلايا جلد من فأر، لتكوين بويضة قابلة للحياة، ثم قاموا بتخصيبها.