https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-حول-تمديد-صفقة-الحبوب-كيف-يمكن-تمديد-ما-لا-يعمل-1078186312.html
لافروف حول تمديد صفقة الحبوب: كيف يمكن تمديد "ما لا يعمل"
لافروف حول تمديد صفقة الحبوب: كيف يمكن تمديد "ما لا يعمل"
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن تمديد صفقة الحبوب، متسائلا كيف يمكن تمديد شيء لا يعمل، مؤكدا في الوقت نفسه، التزام روسيا... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:46+0000
2023-06-16T13:46+0000
2023-06-16T13:46+0000
سيرغي لافروف
روسيا
العالم
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وقال لافروف في لقاء مع قناة "إن تي في" الروسية على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كيف يمكن تمديد شيء لا يعمل؟ بالضبط نصف الحزمة المقترحة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، وهي الحزمة المتعلقة بالحبوب والأسمدة الروسية لم تتحرك من مكانها نهائيا".وقال لافروف: "معظم صادرات الحبوب التي شحنتها أوكرانيا بموجب الصفقة ذهبت إلى البلدان الغنية وأن 3% فقط ذهبت إلى البلدان النامية المدرجة في القائمة الخاصة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهذه هي أفقر الدول".وأكد وزير الخارجية الروسي ضمانه استمرار توريد الحبوب للدول المحتاجة في حالة عدم تمديد صفقة الحبوب.موضحا: "نحن نضمن لكم أننا حتما سنواصل بالتأكيد توريد الحبوب، بعد كل هذه الأشهر عندما تم حظر الجزء الروسي من الصفقة، واصلنا إرسال الحبوب عبر طرق مستقلة عن لعقبات التي خلقها الغرب للبلدان النامية وسنواصل فعل ذلك دون أدنى شك".وأشار لافروف إلى أن هناك من يرغب بتخريب صفقة الحبوب قائلا: "حقيقة واحدة وهي تفجير خط نقل الأمونيا "تيلياتي-اوديسا" كافية لإظهار أن هناك من يرغب بتخريب هذه الاتفاقية، تخريب كل ما يمكن من توسيع تجارتنا وتوريد بضاعتنا إلى البلدان النامية".
https://sputnikarabic.ae/20230608/بيسكوف-تفجير-خط-أنابيب-الأمونيا-تولياتي---أوديسا-يعقد-تمديد-صفقة-الحبوب-1077903353.html
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سيرغي لافروف, روسيا, العالم
سيرغي لافروف, روسيا, العالم
لافروف حول تمديد صفقة الحبوب: كيف يمكن تمديد "ما لا يعمل"
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن تمديد صفقة الحبوب، متسائلا كيف يمكن تمديد شيء لا يعمل، مؤكدا في الوقت نفسه، التزام روسيا بتوريد الحبوب إلى البلدان النامية حتى لو لم تُمدد الصفقة.
وقال لافروف في لقاء مع قناة "إن تي في" الروسية على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كيف يمكن تمديد شيء لا يعمل؟ بالضبط نصف الحزمة المقترحة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، وهي الحزمة المتعلقة بالحبوب والأسمدة الروسية لم تتحرك من مكانها نهائيا".
وأضاف: "الجزء الأوكراني هو الذي يعمل، وهو لا يعمل في السياق الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة لتلبية احتياجات الدول الأشد فقرا ولكن بالمعنى التجاري".
وقال لافروف: "معظم صادرات الحبوب التي شحنتها أوكرانيا بموجب الصفقة ذهبت إلى البلدان الغنية وأن 3% فقط ذهبت إلى البلدان النامية المدرجة في القائمة الخاصة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهذه هي أفقر الدول".
وأكد وزير الخارجية الروسي ضمانه استمرار توريد الحبوب للدول المحتاجة في حالة عدم تمديد صفقة الحبوب.
موضحا: "نحن نضمن لكم أننا حتما سنواصل بالتأكيد توريد الحبوب، بعد كل هذه الأشهر عندما تم حظر الجزء الروسي من الصفقة، واصلنا إرسال الحبوب عبر طرق مستقلة عن لعقبات التي خلقها الغرب للبلدان النامية وسنواصل فعل ذلك دون أدنى شك".
وأشار لافروف إلى أن هناك من يرغب بتخريب صفقة الحبوب قائلا: "حقيقة واحدة وهي تفجير خط نقل الأمونيا "تيلياتي-اوديسا" كافية لإظهار أن هناك من يرغب بتخريب هذه الاتفاقية، تخريب كل ما يمكن من توسيع تجارتنا وتوريد بضاعتنا إلى البلدان النامية".