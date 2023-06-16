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https://sputnikarabic.ae/20230616/لبنان-إلياس-بو-صعب-يقترح-إجراء-انتخابات-نيابية-مبكرة-لتجنب-الفراغ-الرئاسي-1078190750.html
لبنان.. إلياس بو صعب يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجنب الفراغ الرئاسي
لبنان.. إلياس بو صعب يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجنب الفراغ الرئاسي
اقترح نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة "في حال عجز البرلمان مرة أخرى عن انتخاب رئيس جديد للبلاد". 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T15:00+0000
2023-06-16T15:00+0000
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وقال بوصعب في تغريدة بحسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "اقترحت على رئيس مجلس النواب دراسة اجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجنب الفراغ القاتل للبلد الذي قد يمتد لسنوات".وأوضح أن ذلك في حال "بقي المجلس النيابي عاجزا عن انتخاب رئيس للجمهورية وفي حال لم يقتنع السياسيون بوجوب التواصل الجدي بين كل المكونات".وشدد نائب رئيس البرلمان اللبناني على أنه "لا يجب أن نبقى نوابا عاحزين ومسلّمين للأمر الواقع".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائبه إلياس بو صعب، حيث تم "استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى شؤون تشريعية"، وفق بيان لبري.وأمس الخميس، فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة من انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد عدم حصول أي مرشح على الأصوات الكافية في الدورة الأولى، وفقدان النصاب في الدورة الثانية.ولم يحصل لا سليمان فرنجية المرشح المدعوم من "حزب الله"، ولا وزير المال السابق جهاد أزعور على عدد كاف من الأصوات للفوز، في جلسة برلمانية حامية.وحصل أزعور على تأييد 59 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان في تصويت أولي، أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى. في المقابل، حصل فرنجية على 51 صوتا في الجولة الأولى.يذكر أنه في الدورة الأولى يحتاج أي مرشح إلى 86 صوتا للفوز بمنصب الرئيس، وفي الجلسة الثانية يحتاج إلى 65 صوتا أي النصف زائد واحد.وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من "حزب الله" وحلفائه ليعطلوا بذلك نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت يمكن لمرشح أن يفوز فيها بدعم 65 نائبا.ويكرس فشل التصويت لاستمرار الشغور الرئاسي الممتد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب انتهاء ولاية ميشال عون، كما يرجئ حسم العملية السياسية المتوقفة في البلد الغارق فعليا بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، والذي يواجه أيضا شللا سياسيا غير مسبوق في ظل غياب رئيس الدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20230614/ما-بعد-الجلسة-12-لانتخاب-رئيس-لبنان-انقسام-عامودي-بين-الأفرقاء-ولا-رئيس-دون-حوار-1078095866.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-الفراغ-الرئاسي-قد-يمتد-ستة-أشهر-إضافية-1074019532.html
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لبنان.. إلياس بو صعب يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجنب الفراغ الرئاسي

15:00 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayكبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب
كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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اقترح نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة "في حال عجز البرلمان مرة أخرى عن انتخاب رئيس جديد للبلاد".
وقال بوصعب في تغريدة بحسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "اقترحت على رئيس مجلس النواب دراسة اجراء انتخابات نيابية مبكرة لتجنب الفراغ القاتل للبلد الذي قد يمتد لسنوات".
وأوضح أن ذلك في حال "بقي المجلس النيابي عاجزا عن انتخاب رئيس للجمهورية وفي حال لم يقتنع السياسيون بوجوب التواصل الجدي بين كل المكونات".
وشدد نائب رئيس البرلمان اللبناني على أنه "لا يجب أن نبقى نوابا عاحزين ومسلّمين للأمر الواقع".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائبه إلياس بو صعب، حيث تم "استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى شؤون تشريعية"، وفق بيان لبري.
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وأمس الخميس، فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة من انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد عدم حصول أي مرشح على الأصوات الكافية في الدورة الأولى، وفقدان النصاب في الدورة الثانية.
ولم يحصل لا سليمان فرنجية المرشح المدعوم من "حزب الله"، ولا وزير المال السابق جهاد أزعور على عدد كاف من الأصوات للفوز، في جلسة برلمانية حامية.
وحصل أزعور على تأييد 59 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان في تصويت أولي، أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى. في المقابل، حصل فرنجية على 51 صوتا في الجولة الأولى.
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يذكر أنه في الدورة الأولى يحتاج أي مرشح إلى 86 صوتا للفوز بمنصب الرئيس، وفي الجلسة الثانية يحتاج إلى 65 صوتا أي النصف زائد واحد.
وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من "حزب الله" وحلفائه ليعطلوا بذلك نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت يمكن لمرشح أن يفوز فيها بدعم 65 نائبا.
ويكرس فشل التصويت لاستمرار الشغور الرئاسي الممتد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب انتهاء ولاية ميشال عون، كما يرجئ حسم العملية السياسية المتوقفة في البلد الغارق فعليا بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، والذي يواجه أيضا شللا سياسيا غير مسبوق في ظل غياب رئيس الدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.
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