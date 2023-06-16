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محادثات روسية إيرانية للإسراع في تدشين خط سكة حديد "رشت - آستارا"
محادثات روسية إيرانية للإسراع في تدشين خط سكة حديد "رشت - آستارا"
التقى مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أمس الخميس، بالنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكك الحديد "رشت -أستارا". 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:43+0000
2023-06-16T07:43+0000
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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وحضره وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين، وشدد خلاله الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والروسي.وأوضحت أنه من بين تلك الاتفاقات الثنائية والأخيرة تسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت – أستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي".ويبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سانت بطرسبورغ وروسيا نحو 14500 كيلومتر، في حين لا يتجاوز الممر الإيراني على هذا الطريق 7200 كيلومتر، ما يعني تقليص 40 % من وقت الترانزيت وكذلك 30 % من نسبة تكاليف الشحن.يشار إلى أن اتفاق إنشاء خط سكة حديد "رشت – أستارا" بين إيران وروسيا، قد تم من قبل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر خطاب بالفيديو، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير النقل الروسي في طهران.ويذكر أن الرئيس بوتين قد قال خلال مراسم التوقيع، الشهر الماضي، إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.وتابع بوتين، بالقول: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".وأضاف بوتين، قائلا: "للمقارنة، سأقول إن وقت السفر على طول طرق التجارة التقليدية يصل إلى 30-45 يومًا أي هناك توفير كبير من ناحية الوقت والتكاليف".وبدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا"، مضيفا أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230517/نوفاك-روسيا-ستخصص-13-مليار-يورو-لإنشاء-مشروع-السكك-الحديدية--رشت---أستارا-1077147480.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران

محادثات روسية إيرانية للإسراع في تدشين خط سكة حديد "رشت - آستارا"

07:43 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool
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التقى مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أمس الخميس، بالنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكك الحديد "رشت -أستارا".
وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وحضره وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين، وشدد خلاله الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والروسي.
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وأوضحت أنه من بين تلك الاتفاقات الثنائية والأخيرة تسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت – أستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي".
ويبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سانت بطرسبورغ وروسيا نحو 14500 كيلومتر، في حين لا يتجاوز الممر الإيراني على هذا الطريق 7200 كيلومتر، ما يعني تقليص 40 % من وقت الترانزيت وكذلك 30 % من نسبة تكاليف الشحن.
يشار إلى أن اتفاق إنشاء خط سكة حديد "رشت – أستارا" بين إيران وروسيا، قد تم من قبل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر خطاب بالفيديو، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير النقل الروسي في طهران.
ويذكر أن الرئيس بوتين قد قال خلال مراسم التوقيع، الشهر الماضي، إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.
وتابع بوتين، بالقول: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".
وأضاف بوتين، قائلا: "للمقارنة، سأقول إن وقت السفر على طول طرق التجارة التقليدية يصل إلى 30-45 يومًا أي هناك توفير كبير من ناحية الوقت والتكاليف".
وبدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا"، مضيفا أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
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