https://sputnikarabic.ae/20230616/مسيرات-روسية-تنقض-على-نقطة-تمركز-أوكرانية-متخفية-بين-الأشجار-فيديو--1078176966.html
مسيرات روسية "تنقض" على نقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار... فيديو
مسيرات روسية "تنقض" على نقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرات هجومية في اتجاه زابوروجيه. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:34+0000
2023-06-16T11:34+0000
2023-06-16T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الدفاع الروسية: "من خلال عمليات المراقبة اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار معقلا تابعا للقوات الأوكرانية، وتم توجيه المسيرات على المعقل، ونتيجة الضربة تم تدمير المعقل".وأضافت الوزارة: "تم استخدام مسيرة من طراز "كوادروكوبتر" في المعقل المكتشف للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للضربة، تم القضاء على مسلحي القوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مسيرات روسية "تنقض" على نقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرات هجومية في اتجاه زابوروجيه.
وأفادت الدفاع الروسية: "من خلال عمليات المراقبة اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار معقلا تابعا للقوات الأوكرانية، وتم توجيه المسيرات على المعقل، ونتيجة الضربة تم تدمير المعقل".
وقالت الدفاع: "دمرت القوات المسلحة الروسية في اتجاه زابوروجيه، تجمّعا للقوات المسلحة الأوكرانية في معقل بمساعدة طائرات دون طيار".
وأضافت الوزارة: "تم استخدام مسيرة من طراز "كوادروكوبتر" في المعقل المكتشف للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للضربة، تم القضاء على مسلحي القوات الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.