https://sputnikarabic.ae/20230616/مقتل-طيار-أوكراني-تدرب-في-أمريكا-لعامين-في-معركته-الأولى--1078179865.html
مقتل طيار أوكراني تدرب في أمريكا لعامين في "معركته الأولى"
مقتل طيار أوكراني تدرب في أمريكا لعامين في "معركته الأولى"
كشفت مصادر غربية عن مقتل طيار أوكراني خضع لعملية تدريب مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية في أول معركة خاضها في مواجهة القوات الروسية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:06+0000
2023-06-16T12:06+0000
2023-06-16T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في المصادر أن طيار مقاتلة "ميغ 29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تخرج في مارس/ آذار الماضي، من برنامج تدريبي لمدة عامين في الولايات المتحدة.ولكن هذا التدريب لم يكن مجديا، حيث قتل الطيار الأوكراني فلاديسلاف سافيليف، في أول معركة خاضها في مواجهة القوات الروسية، بحسب المقال الذي كتبته لارا سيليغمان، في عمود صحيفة "بوليتيكو".ونوهت المصادر إلى أن الطيار قتل في الطلعات الأولى التي قام بعد عودته من أمريكا مباشرة.شاعد أيضا: القوات الروسية تحول منطقة تجمع لدبابات أوكرانية إلى "جحيم"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230616/مسيرات-روسية-تنقض-على-نقطة-تمركز-أوكرانية-متخفية-بين-الأشجار-فيديو--1078176966.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقتل طيار أوكراني تدرب في أمريكا لعامين في "معركته الأولى"
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كشفت مصادر غربية عن مقتل طيار أوكراني خضع لعملية تدريب مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية في أول معركة خاضها في مواجهة القوات الروسية.
وجاء في المصادر أن طيار مقاتلة "ميغ 29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تخرج في مارس/ آذار الماضي، من برنامج تدريبي لمدة عامين في الولايات المتحدة.
وقال الكولونيل الأمريكي المتقاعد جيفري فيشر، معلقًا على هذه الحادثة: "بالنسبة لمعظم الطيارين الأجانب، هذا بمثابة حلم تحقق، للالتحاق بمدرسة للتدريب الطيران تمولها الولايات المتحدة الأمريكية".
ولكن هذا التدريب لم يكن مجديا، حيث قتل الطيار الأوكراني فلاديسلاف سافيليف، في أول معركة خاضها في مواجهة القوات الروسية، بحسب المقال الذي كتبته لارا سيليغمان، في عمود صحيفة "بوليتيكو".
ونوهت المصادر إلى أن الطيار قتل في الطلعات الأولى التي قام بعد عودته من أمريكا مباشرة.