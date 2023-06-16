https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-إسرائيلي-يصلي-من-أجل-ملك-المغرب-فيديو-1078185743.html
وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب.. فيديو
وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب.. فيديو
بدأ وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل زيارة رسمية إلى المغرب اليوم الجمعة، يلتقي خلالها مع وزيري الداخلية والصحة في البلاد من أجل تعزيز التعاون في... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:36+0000
2023-06-16T13:36+0000
2023-06-16T13:36+0000
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067789608_0:95:1064:694_1920x0_80_0_0_a856431a2a56f76440da66c09eb24225.jpg
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الوزير أربيل، زار كنيس "الملك داود" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتلا الصلاة اليهودية "مي شبيريخ" لمباركة ملك المغرب محمد السادس.وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية الإسرائيلية للمغرب، وسط تظاهرات شعبية منددة.وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الرباط، والتقي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.كما زار رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.واحتجاجا على زيارة أوحانا نظم نشطاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.كما شهد يونيو/حزيران الجاري زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إلى الرباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/وقفة-احتجاجية-أمام-البرلمان-المغربي-رفضا-لزيارة-رئيس-الكنيست-الإسرائيلي-1077864742.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/الكنيست-الإسرائيلي-نتنياهو-يعترف-قريبا-بسيادة-المغرب-على-صحرائه-1077902804.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067789608_0:0:1064:799_1920x0_80_0_0_d468ca214faaca7f0969295a310dea1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب.. فيديو
تابعنا عبر
بدأ وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل زيارة رسمية إلى المغرب اليوم الجمعة، يلتقي خلالها مع وزيري الداخلية والصحة في البلاد من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقالت القناة السابعة
الإسرائيلية إن الوزير أربيل، زار كنيس "الملك داود" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتلا الصلاة اليهودية "مي شبيريخ" لمباركة ملك المغرب محمد السادس.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية الإسرائيلية للمغرب، وسط تظاهرات شعبية منددة.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
، الرباط، والتقي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
كما زار رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.
واحتجاجا على زيارة أوحانا
نظم نشطاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.
كما شهد يونيو/حزيران الجاري زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف
إلى الرباط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي
" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.