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https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-إسرائيلي-يصلي-من-أجل-ملك-المغرب-فيديو-1078185743.html
وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب.. فيديو
وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب.. فيديو
بدأ وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل زيارة رسمية إلى المغرب اليوم الجمعة، يلتقي خلالها مع وزيري الداخلية والصحة في البلاد من أجل تعزيز التعاون في... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:36+0000
2023-06-16T13:36+0000
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وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الوزير أربيل، زار كنيس "الملك داود" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتلا الصلاة اليهودية "مي شبيريخ" لمباركة ملك المغرب محمد السادس.وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية الإسرائيلية للمغرب، وسط تظاهرات شعبية منددة.وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الرباط، والتقي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.كما زار رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.واحتجاجا على زيارة أوحانا نظم نشطاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.كما شهد يونيو/حزيران الجاري زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إلى الرباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/وقفة-احتجاجية-أمام-البرلمان-المغربي-رفضا-لزيارة-رئيس-الكنيست-الإسرائيلي-1077864742.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/الكنيست-الإسرائيلي-نتنياهو-يعترف-قريبا-بسيادة-المغرب-على-صحرائه-1077902804.html
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير إسرائيلي يصلي من أجل ملك المغرب.. فيديو

13:36 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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بدأ وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل زيارة رسمية إلى المغرب اليوم الجمعة، يلتقي خلالها مع وزيري الداخلية والصحة في البلاد من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الوزير أربيل، زار كنيس "الملك داود" بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتلا الصلاة اليهودية "مي شبيريخ" لمباركة ملك المغرب محمد السادس.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية الإسرائيلية للمغرب، وسط تظاهرات شعبية منددة.
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي رفضا لزيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي
7 يونيو, 21:21 GMT
وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الرباط، والتقي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
كما زار رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، المغرب، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.
واحتجاجا على زيارة أوحانا نظم نشطاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
الكنيست الإسرائيلي: نتنياهو يعترف قريبا بسيادة المغرب على صحرائه
8 يونيو, 12:01 GMT
كما شهد يونيو/حزيران الجاري زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إلى الرباط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأواخر 2020، أعلنت الرباط استئناف علاقاتها مع تل أبيب بعدما قطعتها عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
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