عربي
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-التجارة-الجزائري-رفع-التبادل-التجاري-مع-روسيا-أولوية-لبلادنا--1078176830.html
وزير التجارة الجزائري: رفع التبادل التجاري مع روسيا أولوية لبلادنا
وزير التجارة الجزائري: رفع التبادل التجاري مع روسيا أولوية لبلادنا
أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع الجانب الروسي هي أولوية بالنسبة لبلاده. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:31+0000
2023-06-16T11:37+0000
اقتصاد
حصري
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078175981_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_66b41997bb8d0b1c585d4d2ff25d8ed1.jpg
وقال زيتوني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع أصدقائنا الروس هي أولوية بالنسبة لنا، لأن الأرقام حاليا خجولة، فالجزائر تصدر فقط بضائع بقيمة 18 مليار دولار، وتستورد من روسيا بمليار و200 مليون دولار".وتابع الوزير الجزائري: "ولكن بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية ستكون الجزائر بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا، وسنفتتح مراكز للتجارة الحرة بين بلدينا وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح".ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20230616/شنقريحة-الشعب-الجزائري-انتصر-على-كل-محاولات-ضرب-كيانه-عبر-التاريخ-1078176483.html
https://sputnikarabic.ae/20230615/مشهد-مهيب-لاستقبال-تبون-في-قصر-الكرملين-فيديو--1078148346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078175981_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_af6e1faa26f9e4e4ffc8ec9a0d8a598f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
اقتصاد, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

وزير التجارة الجزائري: رفع التبادل التجاري مع روسيا أولوية لبلادنا

11:31 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 16.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني
وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع الجانب الروسي هي أولوية بالنسبة لبلاده.
وقال زيتوني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع أصدقائنا الروس هي أولوية بالنسبة لنا، لأن الأرقام حاليا خجولة، فالجزائر تصدر فقط بضائع بقيمة 18 مليار دولار، وتستورد من روسيا بمليار و200 مليون دولار".
وتابع الوزير الجزائري: "ولكن بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية ستكون الجزائر بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا، وسنفتتح مراكز للتجارة الحرة بين بلدينا وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح".
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
شنقريحة: الشعب الجزائري انتصر على كل محاولات ضرب كيانه عبر التاريخ
11:19 GMT
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.

وجرت مراسم توقيع المعاهدة في الكرملين، حيث وقّع الزعيمان على المعاهدة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور دبلوماسي، بالإضافة إلى وجود وفود صحفية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.

كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
مشهد مهيب لاستقبال تبون في قصر الكرملين... فيديو
أمس, 14:08 GMT
ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.

أكد الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.

وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل12:02 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала