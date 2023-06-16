https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-التجارة-الجزائري-رفع-التبادل-التجاري-مع-روسيا-أولوية-لبلادنا--1078176830.html
وزير التجارة الجزائري: رفع التبادل التجاري مع روسيا أولوية لبلادنا
وزير التجارة الجزائري: رفع التبادل التجاري مع روسيا أولوية لبلادنا
أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع الجانب الروسي هي أولوية بالنسبة لبلاده. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:31+0000
2023-06-16T11:31+0000
2023-06-16T11:37+0000
اقتصاد
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تقارير سبوتنيك
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وقال زيتوني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع أصدقائنا الروس هي أولوية بالنسبة لنا، لأن الأرقام حاليا خجولة، فالجزائر تصدر فقط بضائع بقيمة 18 مليار دولار، وتستورد من روسيا بمليار و200 مليون دولار".وتابع الوزير الجزائري: "ولكن بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية ستكون الجزائر بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا، وسنفتتح مراكز للتجارة الحرة بين بلدينا وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح".ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".
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اقتصاد, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
اقتصاد, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
وزير التجارة الجزائري: رفع التبادل التجاري مع روسيا أولوية لبلادنا
11:31 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع الجانب الروسي هي أولوية بالنسبة لبلاده.
وقال زيتوني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع أصدقائنا الروس هي أولوية بالنسبة لنا، لأن الأرقام حاليا خجولة، فالجزائر تصدر فقط بضائع بقيمة 18 مليار دولار، وتستورد من روسيا بمليار و200 مليون دولار".
وتابع الوزير الجزائري: "ولكن بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية ستكون الجزائر بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا، وسنفتتح مراكز للتجارة الحرة بين بلدينا وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح".
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.
وجرت مراسم توقيع المعاهدة في الكرملين، حيث وقّع الزعيمان على المعاهدة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور دبلوماسي، بالإضافة إلى وجود وفود صحفية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.
كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.
أكد الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.
وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".