https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الخارجية-الأمريكي-زيارتي-إلى-الصين-تهدف-إلى-معالجة-المفاهيم-الخاطئة-1078197426.html

وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي إلى الصين تهدف إلى "معالجة المفاهيم الخاطئة"‏

وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي إلى الصين تهدف إلى "معالجة المفاهيم الخاطئة"‏

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن زيارته إلى الصين الأسبوع المقبل، تهدف ‏إلى فتح اتصالات أفضل، "من خلال معالجة المفاهيم الخاطئة وتجنب... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T18:33+0000

2023-06-16T18:33+0000

2023-06-16T18:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة، وذلك لضمان عدم انحراف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع، وهذا ما يتوقعه العالم من كل من أمريكا والصين".وعن أهداف رحلته إلى الصين، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الهدف الأول منها هو "إقامة اتصالات مفتوحة وقوية، بحيث يدير بلدينا علاقاتنا بمسؤولية".وتابع: "أما الهدف الثاني فهو وضع سجل واضح بشأن المصالح والقيم الأمريكية، والهدف الثالث هو استكشاف مجالات التعاون المحتمل بين البلدين، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومكافحة تهريب المخدرات، وقضايا المناخ والصحة التي تؤثر على العالم".وسيجري بلينكن في يومي الأحد والاثنين المقبلين، محادثات في العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير، منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأوضح أنها نتاج اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي.وكان من المقرر أن يجري بلينكن زيارته إلى الصين، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن تم تأجيلها الرحلة، بعد أن قالت أمريكا إنها اكتشفت منطادا صينيا دخل الأجواء الأمريكية، بأغراض تجسس مزعومة، وأسقطته في وقت لاحق، وهي الواقعة التي أشعلت المزيد من الخلافات بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230616/الصين-سنحرص-على-حماية-مصالحنا-بحزم-خلال-زيارة-بلينكن-1078194586.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار