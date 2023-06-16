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https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الصناعة-الجزائري-نحتاج-مساعدة-روسيا-لتطوير-الصناعات-الدوائية-1078177911.html
وزير الصناعة الجزائري: نحتاج مساعدة روسيا لتطوير الصناعات الدوائية
وزير الصناعة الجزائري: نحتاج مساعدة روسيا لتطوير الصناعات الدوائية
كشف وزير الصناعة الجزائري علي عون، اليوم الجمعة، عن حاجة بلاده إلى تطوير أدوية لمعالجة أمراض السرطان والأورام، وعن إمكانية مساعدة روسيا في هذا الإطار. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:36+0000
2023-06-16T11:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال وزير الصناعة الجزائري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن العلاقات الصناعية جيدة، لكنها تحتاج إلى التطوير خاصة في مجال الأدوية لأننا نعاني من نقص الأدوية المهمة خاصة أدوية الأمراض السرطانية والأورام والأنسولين ونحتاج لمساعدة الروس لنا لتطوير هذه الصناعة.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.كما وقّع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

وزير الصناعة الجزائري: نحتاج مساعدة روسيا لتطوير الصناعات الدوائية

11:36 GMT 16.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الصناعة والانتاج الدوائي الجزائري علي عون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وزير الصناعة والانتاج الدوائي الجزائري علي عون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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حصري
كشف وزير الصناعة الجزائري علي عون، اليوم الجمعة، عن حاجة بلاده إلى تطوير أدوية لمعالجة أمراض السرطان والأورام، وعن إمكانية مساعدة روسيا في هذا الإطار.
وقال وزير الصناعة الجزائري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن العلاقات الصناعية جيدة، لكنها تحتاج إلى التطوير خاصة في مجال الأدوية لأننا نعاني من نقص الأدوية المهمة خاصة أدوية الأمراض السرطانية والأورام والأنسولين ونحتاج لمساعدة الروس لنا لتطوير هذه الصناعة.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين.

وجرت مراسم توقيع المعاهدة في الكرملين، حيث وقّع الزعيمان على المعاهدة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور دبلوماسي، بالإضافة إلى وجود وفود صحفية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.

كما وقّع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
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ودعا بوتين الرئيس تبون إلى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ، نهاية يوليو/ تموز المقبل.

أكد الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.

وقال بوتين: "المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد تبون، كانت مثمرة للغاية. يتضح ذلك من خلال حزمة صلبة من الوثائق المشتركة بين الدولتين والوثائق الحكومية الدولية والمشتركة بين الإدارات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا في مجموعة متنوعة من المجالات".
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