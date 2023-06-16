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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/-راجمات-الشمس-الحارقة-تتصدى-لهجوم-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-نوفودونيتسك-1078163251.html
راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك
راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك
وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" إن قوات راجمة "الشمس الحارقة" تمكنت من صد هجوم أوكراني في منطقة نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T05:15+0000
2023-06-16T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تمكن مشغلو أنظمة قاذف اللهب الثقيل "توس -1 سولنتسيبيك" في منطقة نوفودونيتسك أثناء التصدي لنيران العدو المستمرة، من إلحاق أضرار بالوحدات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة بسالة القوات والتنسيق الجيد بينها، تمكن طاقم الرقيب فيكتور بترونين من القضاء على عشرات القوميين المتطرفينومركبتين قتاليتين مدرعتين".وتابع: "بعد تكبد العدو خسائر فادحة، تراجع للخلف واحتفظت قواتنا بمواقعها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا:راجمة "الشمس الحارقة"... كابوس مزعج للقوات الأوكرانية على خط التماس... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوليانسكي-موسكو-ستعود-إلى-قضية-التحقيق-في-تخريب-خطوط-أنابيب-نورد-ستريم-1078162257.html
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راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك

05:15 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /  / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "غراد"
راجمة صواريخ غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /
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حصري
وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" إن قوات راجمة "الشمس الحارقة" تمكنت من صد هجوم أوكراني في منطقة نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تمكن مشغلو أنظمة قاذف اللهب الثقيل "توس -1 سولنتسيبيك" في منطقة نوفودونيتسك أثناء التصدي لنيران العدو المستمرة، من إلحاق أضرار بالوحدات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة بسالة القوات والتنسيق الجيد بينها، تمكن طاقم الرقيب فيكتور بترونين من القضاء على عشرات القوميين المتطرفينومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتابع: "بعد تكبد العدو خسائر فادحة، تراجع للخلف واحتفظت قواتنا بمواقعها".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوليانسكي: موسكو ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب خطوط "نورد ستريم"
02:53 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا:راجمة "الشمس الحارقة"... كابوس مزعج للقوات الأوكرانية على خط التماس... فيديو
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