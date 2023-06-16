https://sputnikarabic.ae/20230616/-راجمات-الشمس-الحارقة-تتصدى-لهجوم-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-نوفودونيتسك-1078163251.html
راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك
راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك
وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" إن قوات راجمة "الشمس الحارقة" تمكنت من صد هجوم أوكراني في منطقة نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T05:15+0000
2023-06-16T05:15+0000
2023-06-16T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تمكن مشغلو أنظمة قاذف اللهب الثقيل "توس -1 سولنتسيبيك" في منطقة نوفودونيتسك أثناء التصدي لنيران العدو المستمرة، من إلحاق أضرار بالوحدات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة بسالة القوات والتنسيق الجيد بينها، تمكن طاقم الرقيب فيكتور بترونين من القضاء على عشرات القوميين المتطرفينومركبتين قتاليتين مدرعتين".وتابع: "بعد تكبد العدو خسائر فادحة، تراجع للخلف واحتفظت قواتنا بمواقعها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا:راجمة "الشمس الحارقة"... كابوس مزعج للقوات الأوكرانية على خط التماس... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوليانسكي-موسكو-ستعود-إلى-قضية-التحقيق-في-تخريب-خطوط-أنابيب-نورد-ستريم-1078162257.html
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روسيا, العالم
راجمات "الشمس الحارقة" تتصدى لهجوم القوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك
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حصري
وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" إن قوات راجمة "الشمس الحارقة" تمكنت من صد هجوم أوكراني في منطقة نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تمكن مشغلو أنظمة قاذف اللهب الثقيل "توس -1 سولنتسيبيك" في منطقة نوفودونيتسك أثناء التصدي لنيران العدو المستمرة، من إلحاق أضرار بالوحدات المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة بسالة القوات والتنسيق الجيد بينها، تمكن طاقم الرقيب فيكتور بترونين من القضاء على عشرات القوميين المتطرفينومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وتابع: "بعد تكبد العدو خسائر فادحة، تراجع للخلف واحتفظت قواتنا بمواقعها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.