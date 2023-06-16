https://sputnikarabic.ae/20230616/2000-دولار-دعم-لكل-حاوية-تنقل-المنتجات-السورية-إلى-السوق-الروسية-1078166716.html
2000 دولار دعم لكل حاوية تنقل المنتجات السورية إلى السوق الروسية
2000 دولار دعم لكل حاوية تنقل المنتجات السورية إلى السوق الروسية
وافقت الحكومة السورية على إطلاق برنامج دعم جميع عمليات شحن المنتجات الزراعية والصناعية السورية المنشأ، المصدرة إلى روسيا الاتحادية عبر الشحن البحري. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T08:24+0000
2023-06-16T08:24+0000
2023-06-16T08:52+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059109693_0:90:2048:1242_1920x0_80_0_0_e5fbd255c73d344076ab77e1e64e01eb.jpg
وقال مدير "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" السورية، ثائر فياض، في حديث لـ "سبوتنيك": "تمت الموافقة على تقديم دعم بنسبة 30% من قيمة أجور شحن كل حاوية، والبالغة 6000 دولار، لمدة ستة أشهر، ولكافة المنتجات الزراعية والصناعية السورية المنشأ، المصدرة الى الاتحاد الروسي عن طريق النقل البحري".وأضاف فياض: "تنفيذا لتوجيهات اللجنة الاقتصادية في فتح أسواق جديدة للصادرات السورية، تم اتخاذ القرار في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعملية التصديرية، وبالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية".وأوضح فياض أن الصادرات السورية "تعاني معوقات موضوعية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة وصولها إلى الأسواق الروسية بسبب عدم وجود خط نقل بحري مباشر، ما يفضي إلى تدني قدرتها على المنافسة لجهة السعر"، مؤكدًا حرص وزارة الاقتصاد على تخفيف الأعباء على المصدرين وتمكين البضائع السورية من المنافسة، يقفان وراء إطلاق برنامج الدعم الجديد.خضار وفواكه... وزيت زيتونولفت مدير هيئة الصادرات إلى أن المنتجات السورية قادرة على دخول السوق الروسية وبالدرجة الأولى المنتجات الزراعية، متوقعًا أن يكون التركيز بشكل أساسي على منتجات الحمضيات والفواكه (مشمش وكرز والخضار بشكل عام).وحول آليات العمل على الآرض، كشف مدير هيئة الصادرات السورية عن أنه بموجب خارطة الطريق الموقعة بين الجانبين الروسي والسوري، سيتم إطلاق مرحلة تجريبية مع عدد من المصدرين والشركات التجارية كتجربة أولية للاستفادة من نظام الممر الأخضر الجمركي الروسي، وبعد تلافي الثغرات المحتملة، سيتم لتعمم هذه التجربة على جميع الشركات المصدرة للبضائع إلى روسيا الاتحادية".المنتجات السورية في "وورلد فود موسكو"وأضاف رئيس هيئة الصادرات السورية: "نحاول استثمار المتغيرات الجديدة على الصعيد السياسي الاستراتيجي وبالتالي الاقتصادي، والمتمثّلة بالتقارب (العربي– العربي)، ونعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ومع الوزارات المعنية والاتحادات (تجارة، صناعة، زراعة) على تنظيم عدد من المعارض الخارجية، وتمّ حتى اليوم تنظيم عدّة معارض في السعودية وعمان والجزائر وغيرها من الدول بهدف الترويج والتسويق للمنتج السوري فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/سوريا-تسعى-بشكل-جاد-للانضمام-إلى-التكتلات-الاقتصادية-العالمية-الجديدة-كبريكس-و-شنغهاي-1078150916.html
https://sputnikarabic.ae/20230615/الجعفري--لدينا-مبادرة-لإنشاء-طريق-الحرير-الخاص-بين-روسيا-وسوريا-1078146037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059109693_136:0:1912:1332_1920x0_80_0_0_bf6e40c5036b441d8f3946e9e8c4e669.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
2000 دولار دعم لكل حاوية تنقل المنتجات السورية إلى السوق الروسية
08:24 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
حصري
وافقت الحكومة السورية على إطلاق برنامج دعم جميع عمليات شحن المنتجات الزراعية والصناعية السورية المنشأ، المصدرة إلى روسيا الاتحادية عبر الشحن البحري.
وقال مدير "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" السورية، ثائر فياض، في حديث لـ "سبوتنيك": "تمت الموافقة على تقديم دعم بنسبة 30% من قيمة أجور شحن كل حاوية، والبالغة 6000 دولار، لمدة ستة أشهر، ولكافة المنتجات الزراعية والصناعية السورية المنشأ، المصدرة الى الاتحاد الروسي عن طريق النقل البحري".
وأضاف فياض: "تنفيذا لتوجيهات اللجنة الاقتصادية في فتح أسواق جديدة للصادرات السورية، تم اتخاذ القرار في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعملية التصديرية، وبالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية".
وبيّن مدير هيئة الصادرات السورية أن القرار يتطلع إلى تعزيز فرص نفاذ الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن "السوق الروسية تعد من الأسواق الكبيرة، كما وكون المنتجات السورية من المنتجات المرغوبة لدى المستهلك الروسي نظرا لجودتها وسمعتها الجيدة".
وأوضح فياض أن الصادرات السورية "تعاني معوقات موضوعية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة وصولها إلى الأسواق الروسية بسبب عدم وجود خط نقل بحري مباشر، ما يفضي إلى تدني قدرتها على المنافسة لجهة السعر"، مؤكدًا حرص وزارة الاقتصاد على تخفيف الأعباء على المصدرين وتمكين البضائع السورية من المنافسة، يقفان وراء إطلاق برنامج الدعم الجديد.
خضار وفواكه... وزيت زيتون
ولفت مدير هيئة الصادرات إلى أن المنتجات السورية قادرة على دخول السوق الروسية وبالدرجة الأولى المنتجات الزراعية، متوقعًا أن يكون التركيز بشكل أساسي على منتجات الحمضيات والفواكه (مشمش وكرز والخضار بشكل عام).
وأكمل فياض: "إضافة إلى السلع آنفا، يوجد لدينا منتج زيت الزيتون المرغوب جداً في روسيا، والفائض قد وصل هذا العام إلى 45 ألف طن ونحن قادرون على تصديره، إلى جانب منتجات الألبسة والأنسجة والمنظفات التي يمكن تصديرها إلى هذه السوق الواعدة".
وحول آليات العمل على الآرض، كشف مدير هيئة الصادرات السورية عن أنه بموجب خارطة الطريق الموقعة بين الجانبين الروسي والسوري، سيتم إطلاق مرحلة تجريبية مع عدد من المصدرين والشركات التجارية كتجربة أولية للاستفادة من نظام الممر الأخضر الجمركي الروسي، وبعد تلافي الثغرات المحتملة، سيتم لتعمم هذه التجربة على جميع الشركات المصدرة للبضائع إلى روسيا الاتحادية".
المنتجات السورية في "وورلد فود موسكو"
وأوضح فياض بأن "الهيئة تتحضر للمشاركة في معرض "وورلد فود موسكو" الذي سيقام في شهر أيلول القادم"، مستدركا قوله: بالرغم من أن المعرض خاص بالمنتجات الغذائية إلا أن الهيئة تسعى للمشاركة بكافة المنتجات السورية للتعريف بها، وتجري حاليًا مفاوضات وعقد لقاءات دورية عن طريق البيت التجاري (السوري– القرمي)، كون جزيرة القرم هي بوابة الدخول إلى روسيا.
وأضاف رئيس هيئة الصادرات السورية: "نحاول استثمار المتغيرات الجديدة على الصعيد السياسي الاستراتيجي وبالتالي الاقتصادي، والمتمثّلة بالتقارب (العربي– العربي)، ونعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ومع الوزارات المعنية والاتحادات (تجارة، صناعة، زراعة) على تنظيم عدد من المعارض الخارجية، وتمّ حتى اليوم تنظيم عدّة معارض في السعودية وعمان والجزائر وغيرها من الدول بهدف الترويج والتسويق للمنتج السوري فيها.