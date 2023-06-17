https://sputnikarabic.ae/20230617/أردوغان-تركيا-تهدف-لزيادة-الصادرات-إلى-400-مليار-دولار-في-عام-2028-1078214034.html
أردوغان: تركيا تهدف لزيادة الصادرات إلى 400 مليار دولار في عام 2028
أردوغان: تركيا تهدف لزيادة الصادرات إلى 400 مليار دولار في عام 2028
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة تهدف إلى زيادة صادرات البلاد إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 400 مليار دولار في عام... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T13:26+0000
2023-06-17T13:26+0000
2023-06-17T13:26+0000
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وأضاف في حديثه في اجتماع لاتحاد المصدرين: "حتى اليوم، تنافسنا دائمًا مع أنفسنا. نريد زيادة صادراتنا إلى 265 مليار دولار في نهاية هذا العام و285 مليار دولار العام المقبل. هدفنا لعام 2028 هو الوصول إلى 400 مليار دولار وأكثر".ووفقا للرئيس التركي، فإن تركيا تعتزم توسيع المبادرات.وتابع أردوغان: "سنسافر كثيرا، سنسافر حول العالم ونخطط. الخطوات التي اتخذتها تركيا في سياستها الخارجية على مدى السنوات الـ21 الماضية أثبتت فعاليتها لصادراتنا، ومع توسع شبكة البعثات الدبلوماسية لتركيا، زادت صادراتها أيضا".وأضاف الرئيس التركي: "حقيقة أننا دولة توحد حتى الأطراف المتنازعة تحت سقف واحد تمنحنا مزايا في التجارة الخارجية. وأن تدفق الحب الذي فاض في الشوارع في دول المنطقة بعد الفوز في الانتخابات هو أيضا دليل على الموقف الإيجابي تجاه بلدنا".
https://sputnikarabic.ae/20230617/أردوغان-يوجه-دعوة-إلى-السيسي-لزيارة-تركيا-1078207959.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان: تركيا تهدف لزيادة الصادرات إلى 400 مليار دولار في عام 2028
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة تهدف إلى زيادة صادرات البلاد إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 400 مليار دولار في عام 2028.
وأضاف في حديثه في اجتماع لاتحاد المصدرين: "حتى اليوم، تنافسنا دائمًا مع أنفسنا. نريد زيادة صادراتنا إلى 265 مليار دولار في نهاية هذا العام و285 مليار دولار العام المقبل. هدفنا لعام 2028 هو الوصول إلى 400 مليار دولار وأكثر".
ووفقا للرئيس التركي، فإن تركيا تعتزم توسيع المبادرات.
وتابع أردوغان: "سنسافر كثيرا، سنسافر حول العالم ونخطط. الخطوات التي اتخذتها تركيا في سياستها الخارجية على مدى السنوات الـ21 الماضية أثبتت فعاليتها لصادراتنا، ومع توسع شبكة البعثات الدبلوماسية لتركيا، زادت صادراتها أيضا".
وأضاف الرئيس التركي: "حقيقة أننا دولة توحد حتى الأطراف المتنازعة تحت سقف واحد تمنحنا مزايا في التجارة الخارجية. وأن تدفق الحب الذي فاض في الشوارع في دول المنطقة بعد الفوز في الانتخابات هو أيضا دليل على الموقف الإيجابي تجاه بلدنا".