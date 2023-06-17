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https://sputnikarabic.ae/20230617/استطلاع-جديد-يظهر-تفوق-ترامب-على-بايدن-في-انتخابات-رئاسية-افتراضية-1078202902.html
استطلاع جديد يظهر تفوق ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية
استطلاع جديد يظهر تفوق ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية
أظهر استطلاع رأي جديد، تفوّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن، بـ 6 نقاط في انتخابات افتراضية للسباق الرئاسي 2024. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T05:48+0000
2023-06-17T05:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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تم إجراء الاستطلاع، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يونيو/حزيران، بمشاركة 2090 شخصا.ووفقا لصحيفة "ذا هيل" التي أجرت الاستطلاع، وجد أن 45% من المستجوبين قالوا إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم.بينما قال 39% إنهم سيدعمون بايدن، وقال 15% إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون.ويرى محللون أن "توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق ترامب السابق لم يكن له أي تأثير على تقدمه ضد جو بايدن الذي لا يزال تصنيف الرضا عن وظيفته عند 43%".ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي يُنظر فيه إلى ترامب على نطاق واسع على أنه المتصدر الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري 2024، يليه ديسانتس في المرتبة الثانية.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى".وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ "التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها"، مؤكدا: "وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي".ويوم الثلاثاء الماضي، جرت جلسة محاكمة في ميامي، حيث وُجّهت تهم إلى ترامب ومساعده، تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة في 38 تهمة. ورفض الرئيس السابق الإقرار بالذنب، وقد أفرج عنه وعن مساعده من قبل المحكمة دون أي شروط.
https://sputnikarabic.ae/20230614/ترامب-بايدن-وهيلاري-كلينتون-خالفا-القانون-ولم-يتم-توجيه-إي-اتهامات-لهما-1078076342.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استطلاع جديد يظهر تفوق ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية

05:48 GMT 17.06.2023
© AP Photoجو بايدن ودونالد ترامب
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AP Photo
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أظهر استطلاع رأي جديد، تفوّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن، بـ 6 نقاط في انتخابات افتراضية للسباق الرئاسي 2024.
تم إجراء الاستطلاع، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يونيو/حزيران، بمشاركة 2090 شخصا.
ووفقا لصحيفة "ذا هيل" التي أجرت الاستطلاع، وجد أن 45% من المستجوبين قالوا إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم.
بينما قال 39% إنهم سيدعمون بايدن، وقال 15% إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون.
ويرى محللون أن "توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق ترامب السابق لم يكن له أي تأثير على تقدمه ضد جو بايدن الذي لا يزال تصنيف الرضا عن وظيفته عند 43%".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
ترامب: الاتهامات الموجهة إلي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى
14 يونيو, 02:28 GMT
ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي يُنظر فيه إلى ترامب على نطاق واسع على أنه المتصدر الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري 2024، يليه ديسانتس في المرتبة الثانية.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى".
وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ "التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها"، مؤكدا: "وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي".
ويوم الثلاثاء الماضي، جرت جلسة محاكمة في ميامي، حيث وُجّهت تهم إلى ترامب ومساعده، تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة في 38 تهمة. ورفض الرئيس السابق الإقرار بالذنب، وقد أفرج عنه وعن مساعده من قبل المحكمة دون أي شروط.
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