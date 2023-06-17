https://sputnikarabic.ae/20230617/البنك-المركزي-التونسي-يعلن-تحسن-مستوى-احتياطي-العملة-الأجنبية-1078208244.html

البنك المركزي التونسي يعلن تحسن مستوى احتياطي العملة الأجنبية

البنك المركزي التونسي يعلن تحسن مستوى احتياطي العملة الأجنبية

أعلن البنك المركزي التونسي تحسن مستوى احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 22.8 مليار دينار تونسي بحلول 14 يونيو/ حزيران 2023. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T10:19+0000

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جاء ذلك بعد تراجع مستوى احتياطي العملة الأجنبية إلى مستوى 93 يوما في موفى شهر أبريل/ نيسان الجاري، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.وأوضح البنك المركزي، أن هذا التحسن يرجع إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، حسبما نقلت قناة "نسمة" التونسية.وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تونس، وذلك على ضوء حالة "عدم اليقين" المرتبطة بقدرة البلد العربي على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاته المالية.وأعلنت الوكالة العالمية في بيان على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الماضي، تخفيض تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية، من "سي سي سي إيجابي" (+CCC) إلى "سي سي سي سلبي" (-CCC)، متوقعة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.وقالت "فيتش": "يفترض تصورنا الأساسي التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".وأضافت وكالة التصنيف العالمية، أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار سنة 2023، معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.مع ذلك شددت "فيتش" على أن برنامج التمويل الحكومي لتونس، يعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

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