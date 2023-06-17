https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-الروسي-يفجر-موقعا-أوكرانيا-محصنا-باستخدام-مدرعة-انتحارية-فيديو-1078203758.html
الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو
الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو
تمكنت قوات تابعة لقسم الهندسة العسكرية في الجيش الروسي، من تفجير وتدمير إحدى النقاط الأوكرانية الحصينة، باستخدام ناقلة جند مدرعة انتحارية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T06:37+0000
2023-06-17T06:37+0000
2023-06-17T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_0:179:3073:1907_1920x0_80_0_0_9b55345ef6cb98ffc369bc71daca2286.jpg
ونقل موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن قائد المجموعة الروسية التي نفذت المهمة، قوله إنه "تم تكليف المجموعة بشحن ناقلة جند مدرعة بالمتفجرات".وأضاف: "بعد ذلك انطلق هو والسائق في هذه المدرعة باتجاه الموقع الأوكراني، لتدميره".واستطرد الضابط الروسي: "على بعد نحو 300 متر من العدو، قمنا بتوجيه المدرعة نحو الموقع المعادي، ثم قفزنا منها".وأوضح: "بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت العربة مباشرة من مواقع العدو، بمساعدة التحكم اللاسلكي، تم تفجيرها".يشار إلى أن الجيش الروسي بهذه الطريقة استطاع تحويل ناقلة الجند المدرعة إلى عبوة ناسفة متحركة واستخدمها بطريقة مشابهة لطائرات كاميكازي المسيرة المستخدمة على نطاق واسع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_26f04f9b57120592d1155eab4d8a02ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو
تابعنا عبر
تمكنت قوات تابعة لقسم الهندسة العسكرية في الجيش الروسي، من تفجير وتدمير إحدى النقاط الأوكرانية الحصينة، باستخدام ناقلة جند مدرعة انتحارية.
ونقل
موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن قائد المجموعة الروسية التي نفذت المهمة، قوله إنه "تم تكليف المجموعة بشحن ناقلة جند مدرعة بالمتفجرات".
وأضاف: "بعد ذلك انطلق هو والسائق في هذه المدرعة باتجاه الموقع الأوكراني، لتدميره".
واستطرد الضابط الروسي: "على بعد نحو 300 متر من العدو، قمنا بتوجيه المدرعة نحو الموقع المعادي، ثم قفزنا منها".
وأوضح: "بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت العربة مباشرة من مواقع العدو، بمساعدة التحكم اللاسلكي، تم تفجيرها".
وأكد القائد الروسي أن التفجير كان قويا جدا، لافتًا إلى أنه تم شحن المدرعة بنحو 3.5 طن من مادة تي إن تي، و5 قنابل من طراز FAB-100، ما جعل العدو يتكبد خسائر كبيرة.
يشار إلى أن الجيش الروسي
بهذه الطريقة استطاع تحويل ناقلة الجند المدرعة إلى عبوة ناسفة متحركة واستخدمها بطريقة مشابهة لطائرات كاميكازي المسيرة المستخدمة على نطاق واسع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.