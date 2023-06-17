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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-الروسي-يفجر-موقعا-أوكرانيا-محصنا-باستخدام-مدرعة-انتحارية-فيديو-1078203758.html
الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو
الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو
تمكنت قوات تابعة لقسم الهندسة العسكرية في الجيش الروسي، من تفجير وتدمير إحدى النقاط الأوكرانية الحصينة، باستخدام ناقلة جند مدرعة انتحارية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T06:37+0000
2023-06-17T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقل موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن قائد المجموعة الروسية التي نفذت المهمة، قوله إنه "تم تكليف المجموعة بشحن ناقلة جند مدرعة بالمتفجرات".وأضاف: "بعد ذلك انطلق هو والسائق في هذه المدرعة باتجاه الموقع الأوكراني، لتدميره".واستطرد الضابط الروسي: "على بعد نحو 300 متر من العدو، قمنا بتوجيه المدرعة نحو الموقع المعادي، ثم قفزنا منها".وأوضح: "بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت العربة مباشرة من مواقع العدو، بمساعدة التحكم اللاسلكي، تم تفجيرها".يشار إلى أن الجيش الروسي بهذه الطريقة استطاع تحويل ناقلة الجند المدرعة إلى عبوة ناسفة متحركة واستخدمها بطريقة مشابهة لطائرات كاميكازي المسيرة المستخدمة على نطاق واسع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو

06:37 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تمكنت قوات تابعة لقسم الهندسة العسكرية في الجيش الروسي، من تفجير وتدمير إحدى النقاط الأوكرانية الحصينة، باستخدام ناقلة جند مدرعة انتحارية.
ونقل موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن قائد المجموعة الروسية التي نفذت المهمة، قوله إنه "تم تكليف المجموعة بشحن ناقلة جند مدرعة بالمتفجرات".
وأضاف: "بعد ذلك انطلق هو والسائق في هذه المدرعة باتجاه الموقع الأوكراني، لتدميره".
واستطرد الضابط الروسي: "على بعد نحو 300 متر من العدو، قمنا بتوجيه المدرعة نحو الموقع المعادي، ثم قفزنا منها".
وأوضح: "بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت العربة مباشرة من مواقع العدو، بمساعدة التحكم اللاسلكي، تم تفجيرها".

وأكد القائد الروسي أن التفجير كان قويا جدا، لافتًا إلى أنه تم شحن المدرعة بنحو 3.5 طن من مادة تي إن تي، و5 قنابل من طراز FAB-100، ما جعل العدو يتكبد خسائر كبيرة.

يشار إلى أن الجيش الروسي بهذه الطريقة استطاع تحويل ناقلة الجند المدرعة إلى عبوة ناسفة متحركة واستخدمها بطريقة مشابهة لطائرات كاميكازي المسيرة المستخدمة على نطاق واسع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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