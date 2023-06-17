https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-السوداني-يطالب-المدنيين-بمغادرة-منازلهم-المجاورة-لمواقع-الدعم-السريع-فيديو-1078207080.html
الجيش السوداني يطالب المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع الدعم السريع... فيديو
الجيش السوداني يطالب المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع الدعم السريع... فيديو
وجّه ياسر عطا عضو المجلس السيادي نائب قائد الجيش السوداني، نداء عاجلا إلى المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع قوات الدعم السريع. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T09:28+0000
2023-06-17T09:28+0000
2023-06-17T09:28+0000
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وقال عطا في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام محلية، إن الجيش سيعمل على تدمير قوات الدعم السريع في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الخارجية-الأمريكية-أقمارنا-الصناعية-رصدت-في-السودان-انتهاكات-جسيمة-لإعلان-جدة-1077972249.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يطالب المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع الدعم السريع... فيديو
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وجّه ياسر عطا عضو المجلس السيادي نائب قائد الجيش السوداني، نداء عاجلا إلى المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع قوات الدعم السريع.
وقال عطا في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام محلية، إن الجيش سيعمل على تدمير قوات الدعم السريع في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.
وأضاف: "ندعو السكان إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها ميليشيات الدعم، لأنه ستتم مهاجمتها في كل مكان".
وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة
الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.
وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.
كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين
، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.