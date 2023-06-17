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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرات-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-1078206122.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في منطقة نوفوزيبكوفسكي. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T08:42+0000
2023-06-17T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب حاكم المقاطعة في قناته على "تلغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي الروسي في منطقة نوفوزيبكوفسكي هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مصفاة نفط "دروجبا". وبفضل أنظمة الدفاع الجوي لدينا، تم تدمير ثلاث طائرات دون طيار".ويمر خط أنابيب النفط دروجبا في ألميتيفسك، عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (على أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (على أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-الروسي-يفجر-موقعا-أوكرانيا-محصنا-باستخدام-مدرعة-انتحارية-فيديو-1078203758.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك

08:42 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تور-2إم دي تي في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في منطقة نوفوزيبكوفسكي.
وكتب حاكم المقاطعة في قناته على "تلغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي الروسي في منطقة نوفوزيبكوفسكي هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مصفاة نفط "دروجبا". وبفضل أنظمة الدفاع الجوي لدينا، تم تدمير ثلاث طائرات دون طيار".
ويمر خط أنابيب النفط دروجبا في ألميتيفسك، عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (على أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (على أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:37 GMT
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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