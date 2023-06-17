https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرات-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-1078206122.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في منطقة نوفوزيبكوفسكي. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T08:42+0000
2023-06-17T08:42+0000
2023-06-17T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103886/77/1038867701_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_042ab5c49be185bb2b9a7cd8b1434a46.jpg
وكتب حاكم المقاطعة في قناته على "تلغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي الروسي في منطقة نوفوزيبكوفسكي هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مصفاة نفط "دروجبا". وبفضل أنظمة الدفاع الجوي لدينا، تم تدمير ثلاث طائرات دون طيار".ويمر خط أنابيب النفط دروجبا في ألميتيفسك، عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (على أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (على أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-الروسي-يفجر-موقعا-أوكرانيا-محصنا-باستخدام-مدرعة-انتحارية-فيديو-1078203758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103886/77/1038867701_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40499666820d774657989fd3326f359f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في منطقة نوفوزيبكوفسكي.
وكتب حاكم المقاطعة في قناته على "تلغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي الروسي في منطقة نوفوزيبكوفسكي هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مصفاة نفط "دروجبا". وبفضل أنظمة الدفاع الجوي لدينا، تم تدمير ثلاث طائرات دون طيار".
ويمر خط أنابيب النفط دروجبا في ألميتيفسك، عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (على أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (على أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا
في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.