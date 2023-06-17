https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-إرسال-أكثر-من-4-آلاف-مدفعية-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-و-700-أخرى-قريبا-1078203175.html
الدفاع الروسية: إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية إلى منطقة العملية الخاصة و 700 أخرى قريبا
الدفاع الروسية: إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية إلى منطقة العملية الخاصة و 700 أخرى قريبا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد مسار تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وقاذفات... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T06:06+0000
2023-06-17T06:06+0000
2023-06-17T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "تم إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة العمليات الخاصة من القاعدة في مقاطعة أومسك، والتي تم فحصها من قبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفي المستقبل القريب سيتم إرسال أكثر من 700 نظام مدفعي إلى الجبهة".وتم إبلاغ الوزير بأن طلاب أكاديمية خروليف العسكرية تقدم مساعدة كبيرة في صيانة الأسلحة كتدريب عسكري.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد وزير الدفاع الروسي إلى إدارة المؤسسة بضرورة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".وقالت الدفاع الروسية إن "وزير الدفاع أولى اهتماما خاصا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات في استعداد إرسالهم إلى منطقة العملية الخاصة".وبحسب البيان: "تفقد الوزير مخازن أسلحة الصواريخ والمدفعية وعتاد وقواعد احتياط متمركزة في المنطقة، وفحص سير العمل على تجهيز المعدات والأسلحة لإرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
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روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية إلى منطقة العملية الخاصة و 700 أخرى قريبا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد مسار تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وقاذفات اللهب الثقيلة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "تم إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة العمليات الخاصة من القاعدة في مقاطعة أومسك، والتي تم فحصها من قبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفي المستقبل القريب سيتم إرسال أكثر من 700 نظام مدفعي إلى الجبهة".
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "أبلغ رئيس المديرية الرئيسية للقذائف الصاروخية والمدفعية في وزارة الدفاع الروسية، الفريق نيكولاي بارشين، وزير الدفاع الروسية، أنه حتى الآن تم تجهيز أكثر من 4000 مدفعية مختلفة وإرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة في هذه القاعدة الاحتياطية، وسيتم قريبا إرسال أكثر من 700 وحدة أخرى".
وتم إبلاغ الوزير بأن طلاب أكاديمية خروليف العسكرية تقدم مساعدة كبيرة في صيانة الأسلحة كتدريب عسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد وزير الدفاع الروسي إلى إدارة المؤسسة بضرورة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية
لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم ابلاغ وزير الدفاع، أنه نظرًا لتحسين القدرات الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن حجم الإنتاج لمجموعة كاملة من المنتجات زاد بشكل كبير عدة مرات".
وقالت الدفاع الروسية إن "وزير الدفاع أولى اهتماما خاصا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات في استعداد إرسالهم إلى منطقة العملية الخاصة".
وبحسب البيان: "تفقد الوزير مخازن أسلحة الصواريخ والمدفعية وعتاد وقواعد احتياط متمركزة في المنطقة، وفحص سير العمل على تجهيز المعدات والأسلحة لإرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".