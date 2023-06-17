https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-إرسال-أكثر-من-4-آلاف-مدفعية-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-و-700-أخرى-قريبا-1078203175.html

الدفاع الروسية: إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية إلى منطقة العملية الخاصة و 700 أخرى قريبا

الدفاع الروسية: إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية إلى منطقة العملية الخاصة و 700 أخرى قريبا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تفقد مسار تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وقاذفات... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T06:06+0000

2023-06-17T06:06+0000

2023-06-17T06:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "تم إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة العمليات الخاصة من القاعدة في مقاطعة أومسك، والتي تم فحصها من قبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفي المستقبل القريب سيتم إرسال أكثر من 700 نظام مدفعي إلى الجبهة".وتم إبلاغ الوزير بأن طلاب أكاديمية خروليف العسكرية تقدم مساعدة كبيرة في صيانة الأسلحة كتدريب عسكري.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد وزير الدفاع الروسي إلى إدارة المؤسسة بضرورة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".وقالت الدفاع الروسية إن "وزير الدفاع أولى اهتماما خاصا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات في استعداد إرسالهم إلى منطقة العملية الخاصة".وبحسب البيان: "تفقد الوزير مخازن أسلحة الصواريخ والمدفعية وعتاد وقواعد احتياط متمركزة في المنطقة، وفحص سير العمل على تجهيز المعدات والأسلحة لإرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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