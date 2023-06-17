https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-مي-24-وتحييد-600-جندي-أوكراني-خلال-التصدي-لمحاولات-هجوم-فاشلة-عاجل-1078211078.html
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" وتحييد 600 جندي أوكراني خلال التصدي لمحاولات هجوم فاشلة
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" وتحييد 600 جندي أوكراني خلال التصدي لمحاولات هجوم فاشلة
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية فقدت 600 جندي في يوم واحد خلال محاولات فاشلة للهجوم الأوكرتني في ثلاثة اتجاهات. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T11:27+0000
2023-06-17T11:27+0000
2023-06-17T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و"أورغان".وتابع البيان: "وفي مناطق نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتومارينو في مقاطعة خيرسون، تم استهداف محطتي رادار للكشف عن أهداف جوية من طراز "بي-18".وقالت الدفاع:" تم استهداف مركز قيادة ومراقبة للواء 95 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقصف بالقرب من منطقة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 444 طائرة، 239 طائرة هليكوبتر، 4668 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 10047 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1124 راجمة صواريخ، 5141 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10996 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-صنع-القرار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1078209650.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" وتحييد 600 جندي أوكراني خلال التصدي لمحاولات هجوم فاشلة
11:27 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية فقدت 600 جندي في يوم واحد خلال محاولات فاشلة للهجوم الأوكرتني في ثلاثة اتجاهات.
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و"أورغان".
وأفادت الدفاع الروسية بأنه "تم تدمير 16 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".
وتابع البيان: "وفي مناطق نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتومارينو في مقاطعة خيرسون، تم استهداف محطتي رادار للكشف عن أهداف جوية من طراز "بي-18".
وقالت الدفاع:" تم استهداف مركز قيادة ومراقبة للواء 95 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقصف بالقرب من منطقة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 444 طائرة، 239 طائرة هليكوبتر، 4668 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 10047 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1124 راجمة صواريخ، 5141 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10996 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.