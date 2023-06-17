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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-مي-24-وتحييد-600-جندي-أوكراني-خلال-التصدي-لمحاولات-هجوم-فاشلة-عاجل-1078211078.html
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" وتحييد 600 جندي أوكراني خلال التصدي لمحاولات هجوم فاشلة
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" وتحييد 600 جندي أوكراني خلال التصدي لمحاولات هجوم فاشلة
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية فقدت 600 جندي في يوم واحد خلال محاولات فاشلة للهجوم الأوكرتني في ثلاثة اتجاهات. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T11:27+0000
2023-06-17T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و"أورغان".وتابع البيان: "وفي مناطق نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتومارينو في مقاطعة خيرسون، تم استهداف محطتي رادار للكشف عن أهداف جوية من طراز "بي-18".وقالت الدفاع:" تم استهداف مركز قيادة ومراقبة للواء 95 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقصف بالقرب من منطقة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 444 طائرة، 239 طائرة هليكوبتر، 4668 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 10047 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1124 راجمة صواريخ، 5141 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10996 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-صنع-القرار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1078209650.html
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الدفاع الروسية: إسقاط مروحية "مي-24" وتحييد 600 جندي أوكراني خلال التصدي لمحاولات هجوم فاشلة

11:27 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 11:53 GMT 17.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية فقدت 600 جندي في يوم واحد خلال محاولات فاشلة للهجوم الأوكرتني في ثلاثة اتجاهات.
وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" و"أورغان".

وأفادت الدفاع الروسية بأنه "تم تدمير 16 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في مناطق عدة
11:06 GMT
وتابع البيان: "وفي مناطق نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتومارينو في مقاطعة خيرسون، تم استهداف محطتي رادار للكشف عن أهداف جوية من طراز "بي-18".
وقالت الدفاع:" تم استهداف مركز قيادة ومراقبة للواء 95 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقصف بالقرب من منطقة يامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 444 طائرة، 239 طائرة هليكوبتر، 4668 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 10047 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1124 راجمة صواريخ، 5141 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10996 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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