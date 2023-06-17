https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-صنع-القرار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1078209650.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في مناطق عدة
الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في مناطق عدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت أحد مراكز صنع القرار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T11:06+0000
2023-06-17T11:06+0000
2023-06-17T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة على أحد مراكز صنع القرار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتمت إصابة اهدف بدقة".بحسب الدفاع: "خلال اليوم، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة شن عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 235 جنديا أوكرانيا، و4 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و 14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدعع هاوتزر من طراز "دي-20".وبحسب الدفاع الروسية، في هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 340 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات ،ومدفعين هاوتزر "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230617/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لمسلحين-أوكرانيين-بمسيرة-هجومية-فيديو-1078207459.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في مناطق عدة
11:06 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت أحد مراكز صنع القرار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة على أحد مراكز صنع القرار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتمت إصابة اهدف بدقة".
بحسب الدفاع: "خلال اليوم، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة شن عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".
وتابع البيان: "في منطقة فريموفسكي، استطاعت الوحدات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" خلال النهار، صد 3 هجمات للعدو في مناطق نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 235 جنديا أوكرانيا، و4 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و 14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدعع هاوتزر من طراز "دي-20".
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات التجمع "الجنوب" للقوات الروسية خلال النهار في صد 7 هجمات للعدو في مناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".
وبحسب الدفاع الروسية، في هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 340 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات ،ومدفعين هاوتزر "دي-30".