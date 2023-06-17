https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-صنع-القرار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1078209650.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في مناطق عدة

الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في مناطق عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت أحد مراكز صنع القرار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T11:06+0000

2023-06-17T11:06+0000

2023-06-17T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة على أحد مراكز صنع القرار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتمت إصابة اهدف بدقة".بحسب الدفاع: "خلال اليوم، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة شن عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 235 جنديا أوكرانيا، و4 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و 14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدعع هاوتزر من طراز "دي-20".وبحسب الدفاع الروسية، في هذا الاتجاه تم تحييد ما يصل إلى 340 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات ،ومدفعين هاوتزر "دي-30".

https://sputnikarabic.ae/20230617/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لمسلحين-أوكرانيين-بمسيرة-هجومية-فيديو-1078207459.html

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