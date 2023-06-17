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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الطيران-الروسي-يقصف-معاقل-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-3-محاور--عاجل-1078201643.html
الدفاع: الطيران الروسي يقصف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 3 محاور
الدفاع: الطيران الروسي يقصف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 3 محاور
هاجم طيران قوات التجمع "الجنوبي" الروسية، معاقل وتكديسات معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محاور، سوليدار - أرتيوموفسك وألكساندرو كالينوفسكي وأفديفسكي، وفقاً... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T02:03+0000
2023-06-17T02:44+0000
الطيران الروسي
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، "نفذ طيران التجمع ضربات صاروخية وقنابل على معاقل وتكديس أسلحة ومعدات عسكرية للعدو على محاور، سوليدار - أرتيوموفسك وألكساندرو كالينوفسكي وأفديفسكي".ومن جانبها، قامت مدفعيات التجمع "الجنوبي"، كجزء من معركة مضادة للبطاريات، بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم، و "2إس1" "كفوزديكا" في منطقة زفانوفكا، وكذلك مدافع الهاون المعادية في مواقع إطلاق النار بالقرب من بريدتشينو و مارينكا.هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-قوات-التجمع-الجنوبي-تصد-هجمات-أوكرانية-في-5-مناطق-قرب-أرتيوموفسك--عاجل-1078201731.html
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الطيران الروسي, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
الطيران الروسي, وزارة الدفاع الروسية, روسيا

الدفاع: الطيران الروسي يقصف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 3 محاور

02:03 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 02:44 GMT 17.06.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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هاجم طيران قوات التجمع "الجنوبي" الروسية، معاقل وتكديسات معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محاور، سوليدار - أرتيوموفسك وألكساندرو كالينوفسكي وأفديفسكي، وفقاً لرئيس المركز الصحفي للتجمع "الجنوبي" فاديم أستافيف.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، "نفذ طيران التجمع ضربات صاروخية وقنابل على معاقل وتكديس أسلحة ومعدات عسكرية للعدو على محاور، سوليدار - أرتيوموفسك وألكساندرو كالينوفسكي وأفديفسكي".
ومن جانبها، قامت مدفعيات التجمع "الجنوبي"، كجزء من معركة مضادة للبطاريات، بتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع 122 ملم، و "2إس1" "كفوزديكا" في منطقة زفانوفكا، وكذلك مدافع الهاون المعادية في مواقع إطلاق النار بالقرب من بريدتشينو و مارينكا.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات التجمع "الجنوبي" تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك
02:06 GMT
هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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