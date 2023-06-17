https://sputnikarabic.ae/20230617/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لمسلحين-أوكرانيين-بمسيرة-هجومية-فيديو-1078207459.html
القوات الروسية تدمر معقلا لمسلحين أوكرانيين بمسيرة هجومية... فيديو
القوات الروسية تدمر معقلا لمسلحين أوكرانيين بمسيرة هجومية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T09:36+0000
2023-06-17T09:36+0000
2023-06-17T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية: "من خلال عمليات المراقبة اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار معقلا تابعا للقوات الأوكرانية، وتم توجيه المسيرات على المعقل، ونتيجة الضربة تم تدميره".وأضافت الوزارة: "تم استخدام مسيرة من طراز "كوادروكوبتر" في معقل مسلحي القوات الأوكرانية مزودين بأسلحة صغيرة وأسلحة مضادة للدبابات. ونتيجة للضربة، تم القضاء على مسلحي القوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرات-أوكرانية-في-مقاطعة-بريانسك-1078206122.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر معقلا لمسلحين أوكرانيين بمسيرة هجومية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وأفادت الدفاع الروسية: "من خلال عمليات المراقبة اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار معقلا تابعا للقوات الأوكرانية، وتم توجيه المسيرات على المعقل، ونتيجة الضربة تم تدميره".
وأضافت الوزارة: "تم استخدام مسيرة من طراز "كوادروكوبتر" في معقل مسلحي القوات الأوكرانية مزودين بأسلحة صغيرة وأسلحة مضادة للدبابات. ونتيجة للضربة، تم القضاء على مسلحي القوات الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.