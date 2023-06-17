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https://sputnikarabic.ae/20230617/بايدن-القيادة-الصينية-لا-تعرف-تفاصيل-البالون-الذي-أسقط-فوق-الولايات-المتحدة-1078222635.html
بايدن: القيادة الصينية لا تعرف تفاصيل البالون الذي أسقط فوق الولايات المتحدة
بايدن: القيادة الصينية لا تعرف تفاصيل البالون الذي أسقط فوق الولايات المتحدة
اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بأن القيادة الصينية لا تعرف تفاصيل بالون "التجسس" الذي أُسقط فوق الولايات المتحدة، كما أعلن عن نيته لقاء الرئيس... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T17:56+0000
2023-06-17T17:56+0000
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وقال الرئيس الأمريكي: "لا أعتقد أن القيادة الصينية كانت تعلم أين المنطاد، وماذا كان بداخله، أو ما الذي كان يحدث، وأعتقد أن الأمور تطورت بخلاف ما كان مخططا له، وانحرفت إلى مسار محرج".وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيزور الصين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ويتوقع خبراء صينيون أن يعيد بلينكن، بصفته أعلى مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين/ منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، إطلاق المرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين من خلال الزيارة، والعمل معا لإدارة الخلافات.يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري أنتوني بلينكن، زيارته إلى الصين في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن أعلنت أمريكا تأجيلها بعد واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية، بمزاعم التجسس.وتصاعد التوتر في تايوان (الصين) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بايدن-الولايات-المتحدة-لن-تعمل-على-تسهيل-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078220057.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بايدن: القيادة الصينية لا تعرف تفاصيل البالون الذي أسقط فوق الولايات المتحدة

17:56 GMT 17.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بأن القيادة الصينية لا تعرف تفاصيل بالون "التجسس" الذي أُسقط فوق الولايات المتحدة، كما أعلن عن نيته لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأشهر المقبلة.
وقال الرئيس الأمريكي: "لا أعتقد أن القيادة الصينية كانت تعلم أين المنطاد، وماذا كان بداخله، أو ما الذي كان يحدث، وأعتقد أن الأمور تطورت بخلاف ما كان مخططا له، وانحرفت إلى مسار محرج".

وجدد الرئيس الأمريكي نيته لقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ: "آمل في الأشهر القليلة المقبلة أن ألتقي مع شي جين بينغ مرة أخرى وسنناقش خلافاتنا وكيف يمكننا التعايش".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيزور الصين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
بايدن: الولايات المتحدة لن تعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو
15:07 GMT
ويتوقع خبراء صينيون أن يعيد بلينكن، بصفته أعلى مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين/ منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، إطلاق المرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين من خلال الزيارة، والعمل معا لإدارة الخلافات.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري أنتوني بلينكن، زيارته إلى الصين في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن أعلنت أمريكا تأجيلها بعد واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية، بمزاعم التجسس.
وتصاعد التوتر في تايوان (الصين) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.
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