https://sputnikarabic.ae/20230617/بايدن-الولايات-المتحدة-لن-تعمل-على-تسهيل-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078220057.html

بايدن: الولايات المتحدة لن تعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

بايدن: الولايات المتحدة لن تعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو". 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T15:07+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ودعا الرئيس الأمريكي، كييف، إلى الوفاء بجميع متطلبات عضوية الحلف التي تنطبق على الأعضاء الآخرين.وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إنه "يجب على أوكرانيا تلبية معايير عضوية الناتو التي تنطبق على الأعضاء الآخرين".فيما أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي عن سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للحلف، قائلا "لن نسهل الأمر لهم [الأوكرانيين]".وفي سياق متصل، استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس الجمعة، انضمام أوكرانيا إلى الحلف في خضم الصراع، لكنه كرر مرة أخرى بأن أبواب الحلف لا تزال مفتوحة أمام كييف.وأضاف: "جميع الحلفاء يقولون إن أبواب الحلف مفتوحة. وأظهرنا ذلك بإدماج فنلندا والسويد".ورد ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "فرنسا 5" التلفزيونية، على سؤال بشأن الضمانات المحتملة لأوكرانيا، والتي ستتم مناقشتها في قمة التحالف المقبلة في فيلنيوس، أشار إلى أن المناقشات داخل الحلف هي من أجل منع تكرار الصراع.وقال الأمين العام لحلف الناتو: "نجري مناقشات عديدة تهدف إلى ضمان ألا يعيد التاريخ نفسه... لذلك، يجب أن تكون التزاماتنا تجاه أوكرانيا ذات طبيعة طويلة الأمد".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة. وأشار جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء ليس في الوقت المناسب. وبحسب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، فإن أوكرانيا لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.

https://sputnikarabic.ae/20230616/-بايدن-يرحب-بإلغاء-خطة-عمل-عضوية-الناتو-الخاصة-بأوكرانيا-1078166290.html

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