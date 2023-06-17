https://sputnikarabic.ae/20230617/برلماني-روسي-العلاج-في-القرم-سيسمح-لبايدن-بالتوقف-عن-كونه-دمية-1078205154.html

برلماني روسي: العلاج في القرم سيسمح لبايدن بالتوقف عن كونه دمية

برلماني روسي: العلاج في القرم سيسمح لبايدن بالتوقف عن كونه دمية

دعا نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي عن جمهورية شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي جو بايدن للحضور إلى شبه جزيرة القرم لتلقي العلاج. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T08:08+0000

2023-06-17T08:08+0000

2023-06-17T08:19+0000

الدوما

روسيا

جو بايدن

حصري

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قال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن بايدن يتعرض للاستهزاء في الولايات المتحدة. نحن قلقون عليه بشدة".ووفقًا له، فإن الرئيس الأمريكي لديه سلطات عظمى ولديه إمكانية الوصول إلى الأسلحة النووية، لذلك فإن العالم بأسره مهتم بعقله.وبحسب البرلماني، بعد زيارة شبه جزيرة القرم، سيعود بايدن إلى وطنه شخصًا مختلفًا تمامًا يتمتع بعقلية مسالمة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في السياسة الدولية.وقال: "أنا متأكد من أن الأمريكيين سيكونون شاكرين لنا على هذا فقط".

https://sputnikarabic.ae/20230617/وسائل-إعلام-اجتماع-الناتو-يفشل-في-الموافقة-على-الخطط-الدفاعية-ضد-روسيا-1078203941.html

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