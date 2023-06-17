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https://sputnikarabic.ae/20230617/برلماني-روسي-العلاج-في-القرم-سيسمح-لبايدن-بالتوقف-عن-كونه-دمية-1078205154.html
برلماني روسي: العلاج في القرم سيسمح لبايدن بالتوقف عن كونه دمية
برلماني روسي: العلاج في القرم سيسمح لبايدن بالتوقف عن كونه دمية
دعا نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي عن جمهورية شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي جو بايدن للحضور إلى شبه جزيرة القرم لتلقي العلاج. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T08:08+0000
2023-06-17T08:19+0000
الدوما
روسيا
جو بايدن
حصري
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قال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن بايدن يتعرض للاستهزاء في الولايات المتحدة. نحن قلقون عليه بشدة".ووفقًا له، فإن الرئيس الأمريكي لديه سلطات عظمى ولديه إمكانية الوصول إلى الأسلحة النووية، لذلك فإن العالم بأسره مهتم بعقله.وبحسب البرلماني، بعد زيارة شبه جزيرة القرم، سيعود بايدن إلى وطنه شخصًا مختلفًا تمامًا يتمتع بعقلية مسالمة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في السياسة الدولية.وقال: "أنا متأكد من أن الأمريكيين سيكونون شاكرين لنا على هذا فقط".
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الدوما, روسيا, جو بايدن, حصري
الدوما, روسيا, جو بايدن, حصري

برلماني روسي: العلاج في القرم سيسمح لبايدن بالتوقف عن كونه دمية

08:08 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 08:19 GMT 17.06.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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حصري
دعا نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي عن جمهورية شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي جو بايدن للحضور إلى شبه جزيرة القرم لتلقي العلاج.
قال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن بايدن يتعرض للاستهزاء في الولايات المتحدة. نحن قلقون عليه بشدة".

وتابع البرلماني: "من الممكن أن يأتي بايدن إلى شبه جزيرة القرم لتلقي العلاج. يوجد هواء نظيف ونقي ومعدات طبية حديثة وبعض أفضل الأطباء في روسيا".

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ووفقًا له، فإن الرئيس الأمريكي لديه سلطات عظمى ولديه إمكانية الوصول إلى الأسلحة النووية، لذلك فإن العالم بأسره مهتم بعقله.

وقال لـ"سبوتنيك": "لسوء الحظ، حاشية بايدن تستخدمه كدمية يمكن السيطرة عليه، وبالتالي لا تسمح له بالشفاء من أجل أن يصبح شخصًا عاقلًا مرة أخرى، ويتخذ قرارات مدروسة لصالح العالم".

وبحسب البرلماني، بعد زيارة شبه جزيرة القرم، سيعود بايدن إلى وطنه شخصًا مختلفًا تمامًا يتمتع بعقلية مسالمة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في السياسة الدولية.
وقال: "أنا متأكد من أن الأمريكيين سيكونون شاكرين لنا على هذا فقط".
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