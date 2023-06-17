https://sputnikarabic.ae/20230617/بوتين-طائرات-إف--16-ستحترق-في-أوكرانيا-بنفس-الطريقة-التي-تحترق-بها-دبابات-ليوبارد-1078214530.html

بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد"

بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد"

بوتين يؤكد أن طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد"، وماكرون وابن سلمان يؤكدان ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان،... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T13:35+0000

2023-06-17T13:35+0000

2023-06-17T13:35+0000

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بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد" بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد"

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني، والرئيس الإماراتي يقترح التعاون بين مصر وروسيا والإمارات في إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.بوتين يؤكد أن طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد"أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن مقاتلات "إف –16"، المتوقع تسليمها من حلف شمال الأطلسي إلى كييف، ستحترق بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا.وأضاف خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، أن مقاتلات "إف-16" إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا، واستخدمت في الأعمال العدائية ضد روسيا، فسيتعين على موسكو النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة وتدميرها.إلى ذلك، أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس الجمعة، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكراني بضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.من جانبه، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، بأن الاتحاد الأوروبي لن يدعم مبادرة القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا.وأكد شريقي أن هذه الأسلحة المقرر تسليمها لأوكرانيا معروفة من قبل روسيا الاتحادية ومن قبل الجيش الروسي، مشددا على أن هناك إمكانية للجيش الروسي أن يدمر الكثير منها.وأوضح أن "هذه التطورات لا تصب في مصلحة أوكرانيا ولا في مصلحة أوروبا إنما تصب في خانة المصالح الضيقة للولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن العالم جميعه يجب أن يكون مسخر لها ولمصالحها".ماكرون وابن سلمان يؤكدان ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبناندعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، إلى "إنهاء سريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان".وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، عقب اجتماع بين ماكرون وابن سلمان في باريس، إن الغياب المطول لمنصب الرئيس اللبناني "يظل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما أكد ماكرون ومحمد بن سلمان في اجتماعهما، "التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة لإحداث تخفيف دائم للتوترات".إلى ذلك، اقترح نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة "في حال عجز البرلمان مرة أخرى عن انتخاب رئيس جديد للبلاد".وأضاف أن هناك مشكلات عديدة وسيناريوهات مختلفة للوضع، لكن ليس هناك حل واضح ومعروف، وبالتالي تبرز نقطة أساسية وهي طبيعة النظام اللبناني الذي بات الكل يدرك أنه أمسى من مخلفات الماضي ولم يعد صالحا ليكون مرجعا يمكن الاحتكام إليه لتطبيق الدستور أو لحلحة أزمة النظام السياسي، فضلا عن الكثير من التناقضات التي تعرقل كافة الجهود والمساعي التي تهدف للحل، بحسب قوله.مساعد قائد الجيش السوداني يتوعد بالحسم والدعم السريع تحذر من حرب أهليةتوعد ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، أمس الجمعة، بحسم المعركة وبملاحقة قوات الدعم السريع داخل الأحياء.ودعا خلال تسجيل مصور نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى الابتعاد عن المنازل التي قالت إن قوات الدعم السريع تسيطر عليها.من جانبها، حذّرت قوات الدعم السريع من أن ما وصفتها بـ"التصرفات البربرية لمليشيا البرهان" في إشارة لقائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي (عبدالفتاح البرهان)، ستقود إلى "ما لا يحمد عقباه".وأضافت في بيان أن هذا من شأنه أن يشكل خطرا على الأمن والسلام الاجتماعي بتحويل المعارك بين الدعم السريع والانقلابيين إلى حرب أهلية"، بحسب البيان.وأكدت أنه لا يوجد تقدم لطرف على حساب الآخر ميدانيا مع استمرار المعارك للشهر الثالث على التوالي، مبينة أن إطالة أمد الصراع يؤكد أنه لن يحسم عسكريا، مشيرة إلى أن الحرب أخذت منحى خطر وهو الصراع القبلي.‎وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيرانيأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، عقدا لقاءً في بروكسل، الخميس الماضي.وأضافت أنه خلال اللقاء، تم مناقشة التنسيق بين البلدين في جهود كبح برنامج إيران النووي وتعزيز التعاون العسكري الثنائي.وأفاد بيان الوزارة بأن اللقاء تناول التقدم في مجال الأمن والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة في إطار القضية الإيرانية، بهدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي.وأشار وزير الدفاع غالانت إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة للهجمات الإيرانية عبر الوسطاء الإقليميين في سوريا ولبنان وغزة، مشددا في الوقت نفسه على حق إسرائيل في حماية نفسها من أي تهديد.لكنه قال إن التنسيق في الموضوع النووي كان يتضمن إما التصعيد ضد إيران وإما تعويض إسرائيل عن أي نوع من التفاهمات بين أمريكا وإيران.الرئيس الإماراتي يقترح التعاون بين مصر وروسيا والإمارات في إنشاء منطقة صناعية روسية في مصرتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.وقال بوتين للرئيس الإماراتي، إن "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، وهو إقامة منطقة صناعية هناك".وتابع الرئيس الروسي، أن "لدى موسكو فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، معربا عن اعتقاده أنه بمعاونة أصدقاء موسكو يمكنهم تحقيق ذلك".ورد الرئيس الإماراتي مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.وأوضح أن منطقة صناعية بين روسيا ومصر والإمارات الهدف منها تحقيق مزيد من القدرة على الإنتاج، نظرا لموقع مصر والإمارات في المنطقة، وتسطيع من خلالها هذه الدول توفير مزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات القارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط.وأضاف أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة، وقادرة على أن تكون لديها قاطرة تنمية حقيقية في كل المجالات، سواء الطاقة المتجددة أو المجالات التي يرغب العالم في الاستثمار بها.

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