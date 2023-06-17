https://sputnikarabic.ae/20230617/بوتين-يبحث-قضية-أوكرانيا-ومستقبل-صفقة-الحبوب-مع-وفد-الدول-الأفريقية-1078220412.html

بوتين: نحن منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا

بوتين: نحن منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا

يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا في قصر "كونستانتينوفسكي" في سان بطرسبورغ مع وفد الدول الأفريقية لبحث المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T15:44+0000

2023-06-17T15:44+0000

2023-06-17T16:45+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073817015_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_2c49f6b85ae8d546ae792593b7bb9e7f.jpg

وقال الرئيس: "التطور متعدد الأوجه مع دول القارة السمراء يعتبر أولوية للسياسة الخارجية الروسية، ونحن نقف بجانب تقوية هذه الاتصالات الصديقة مع الدول الأفريقية".وتابع بوتين: "روسيا تحترم مواقف الدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار الأقليمي والمحلي، وحل النزاعات سلميا، ونحن نتطلع إلى تقوية مثل هذه المواقف والأفكار ونرحب بالمواقف المتزنة للدول الأفريقية تجاه الأزمة الأوكرانية". وقال بوتين: "بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كان لروسيا الحق في الاعتراف بالمناطق الجديدة أولاً، ثم تقديم المساعدة من خلال حمايتها".وأشار بوتين إلى أن "السلطات الحالية في كييف خدعتنا وأعلنت عدم التزامها باتفاقيات مينسك".وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا. وقال: "أوكرانيا هي من تخلت عن المفاوضات".وأكد الرئيس الروسي أن الأزمة في سوق الغذاء العالمي ليست نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكن بسبب تصرفات الغرب.ونوّه بوتين إلى أنه "من أصل 31 مليون طن من الحبوب التي سمح اتفاق إسطنبول بنقلها من الموانئ الأوكرانية فقط 3% وصلت إلى البلدان الأفريقية، لقد خدعوا المجتمع الدولي والدول الفقيرة، إنه ذات الفكر الاستعماري منذ مائة عام".وأوضح: "الدول الأفريقية تلقت نحو 3 في المئة فقط من إجمالي الحبوب التي خرجت من أوكرانيا مقابل 38 في المئة لأوروبا".

https://sputnikarabic.ae/20230617/وصول-أعضاء-وفد-الدول-الأفريقية-إلى-قصر-كونستانتينوفسكي-للقاء-بوتين-1078219893.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا