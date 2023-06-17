https://sputnikarabic.ae/20230617/حرس-رئيس-جنوب-أفريقيا-ومجموعة-الصحفيين-العالقين-في-بولندا-لن-يتمكنوا-من-التوجه-إلى-روسيا-1078212381.html
حرس رئيس جنوب أفريقيا ومجموعة الصحفيين العالقين في بولندا لن يتمكنوا من التوجه إلى روسيا
حرس رئيس جنوب أفريقيا ومجموعة الصحفيين العالقين في بولندا لن يتمكنوا من التوجه إلى روسيا
أفادت الصحفية المرافقة لبعثة السلام الأفريقية، كينين مسوابي، أن حرس رئيس جنوب أفريقيا ومجموعة الصحفيين الذين علقوا سابقًا في مطار وارسو لن يتوجهوا إلى روسيا. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T12:26+0000
2023-06-17T12:26+0000
2023-06-17T12:26+0000
العالم
بولندا
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وكتبت الصحفية في تغريدة على "تويتر": "لم تتمكن حكومتنا من تأمين الوصول إلى المجال الجوي المجري. لذلك، لن يذهب عناصر وحدة الأمن الرئاسي إلى جانب الصحفيين إلى روسيا".وذكرت وسائل إعلام غربية، أنهم سيعودون إلى جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الطائرة التي كانت تقل الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد احتُجزت بسبب وجود "مواد خطرة" و"أشخاص غير معلنين" على متنها.يزعم حرس الحدود البولندي أن حراس زعيم جنوب أفريقيا ظلوا طواعية على متن الطائرة في وارسو، حيث لم يكن لديهم إذن باستيراد أسلحة، ولكن الهيئة البولندية لم تتطرق في بيانها، إلى موضوع الصحفيين الذين اشتكوا من أن الجانب البولندي لم يسمح لهم بالخروج من الطائرة في مطار وارسو.اتهم والي رود، رئيس جهاز أمن الرئيس، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة رامافوس للسلام إلى أوكرانيا بعد احتجاز طائرة مع فريقه الأمني في مطار وارسو، يوم الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بولندا-تحتجز-طائرة-رئيس-جنوب-أفريقيا--1078181704.html
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العالم, بولندا
حرس رئيس جنوب أفريقيا ومجموعة الصحفيين العالقين في بولندا لن يتمكنوا من التوجه إلى روسيا
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أفادت الصحفية المرافقة لبعثة السلام الأفريقية، كينين مسوابي، أن حرس رئيس جنوب أفريقيا ومجموعة الصحفيين الذين علقوا سابقًا في مطار وارسو لن يتوجهوا إلى روسيا.
وكتبت الصحفية في تغريدة على "تويتر": "لم تتمكن حكومتنا من تأمين الوصول إلى المجال الجوي المجري. لذلك، لن يذهب عناصر وحدة الأمن الرئاسي إلى جانب الصحفيين إلى روسيا".
وذكرت وسائل إعلام غربية، أنهم سيعودون إلى جنوب أفريقيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن الطائرة التي كانت تقل الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد احتُجزت بسبب وجود "مواد خطرة" و"أشخاص غير معلنين" على متنها.
يزعم حرس الحدود البولندي أن حراس زعيم جنوب أفريقيا ظلوا طواعية على متن الطائرة في وارسو، حيث لم يكن لديهم إذن باستيراد أسلحة، ولكن الهيئة البولندية لم تتطرق في بيانها، إلى موضوع الصحفيين الذين اشتكوا من أن الجانب البولندي لم يسمح لهم بالخروج من الطائرة في مطار وارسو.
اتهم والي رود، رئيس جهاز أمن الرئيس، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة رامافوس للسلام إلى أوكرانيا بعد احتجاز طائرة مع فريقه الأمني في مطار وارسو، يوم الخميس.