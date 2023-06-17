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https://sputnikarabic.ae/20230617/دراسة-تكشف-عن-ارتباط-التهاب-الأمعاء-بزيادة-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-1078213923.html
دراسة تكشف عن ارتباط التهاب الأمعاء بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دراسة تكشف عن ارتباط التهاب الأمعاء بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
أظهرت دراسة نشرت في مجلة "Neurology" أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذا... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T13:36+0000
2023-06-17T13:38+0000
مجتمع
الصحة
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وذكرت مجلة "medicalxpress" الطبية أن مرض التهاب الأمعاء يتسبب في حدوث التهاب مزمن في الأمعاء، ويشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض التهاب الأمعاء غير المصنف.وبحسب المجلة، وجد الباحثون أن الخطر المتزايد يرجع أساسا إلى السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، وليس السكتة الدماغية النزفية، وهي سكتة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ.وتابع: "قد يكون فحص عوامل خطر السكتة الدماغية والتحكم فيها أكثر إلحاحًا لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء".وأضاف سون: "ظل الخطر المرتفع للأشخاص المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية حتى بعد 25 عامًا من تشخيصهم لأول مرة، وهو ما يعادل حالة سكتة دماغية إضافية لكل 93 شخصًا مصابًا بمرض التهاب الأمعاء حتى تلك اللحظة".
https://sputnikarabic.ae/20230616/علماء-يطورون-أول-نماذج-اصطناعية-لأجنة-بشرية-في-المختبر-1078179987.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن ارتباط التهاب الأمعاء بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

13:36 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 17.06.2023)
© Photo / julien Tromeur/unsplash التهاب الأمعاء
 التهاب الأمعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Photo / julien Tromeur/unsplash
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أظهرت دراسة نشرت في مجلة "Neurology" أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذا المرض.
وذكرت مجلة "medicalxpress" الطبية أن مرض التهاب الأمعاء يتسبب في حدوث التهاب مزمن في الأمعاء، ويشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض التهاب الأمعاء غير المصنف.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية كانوا أكثر عرضة بنسبة 13% للإصابة بسكتة دماغية لمدة تصل إلى 25 عامًا بعد تشخيصهم مقارنة بالأشخاص غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء.

وبحسب المجلة، وجد الباحثون أن الخطر المتزايد يرجع أساسا إلى السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، وليس السكتة الدماغية النزفية، وهي سكتة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ.
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قال مؤلف الدراسة غيانغوي سون، من معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم: "تظهر النتائج أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء وأطباءهم يجب أن يكونوا على دراية بهذا الخطر المتزايد على المدى الطويل".

وتابع: "قد يكون فحص عوامل خطر السكتة الدماغية والتحكم فيها أكثر إلحاحًا لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء".
وأضاف سون: "ظل الخطر المرتفع للأشخاص المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية حتى بعد 25 عامًا من تشخيصهم لأول مرة، وهو ما يعادل حالة سكتة دماغية إضافية لكل 93 شخصًا مصابًا بمرض التهاب الأمعاء حتى تلك اللحظة".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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