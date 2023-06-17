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https://sputnikarabic.ae/20230617/دراسة-تكشف-عن-فائدة-مذهلة-لقطرات-الأنف-على-الدماغ-1078216580.html
دراسة تكشف عن "فائدة مذهلة" لقطرات الأنف على الدماغ
دراسة تكشف عن "فائدة مذهلة" لقطرات الأنف على الدماغ
كشف دراسة جديدة كيف يمكن لقطرات الأنف، التي تحتوي على مركب معين، أن تساعد الفئران على التعافي من العواقب البيولوجية الضارة للسكتة الدماغية، والأمل هو أن يتم... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T14:27+0000
2023-06-17T14:27+0000
مجتمع
الصحة
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وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أنه لا يتم تطبيق العلاج على الفور، ولكن يبدأ بعد سبعة أيام من السكتة الدماغية، وهذا يعني أنه لا يزال من الممكن حماية أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على المساعدة فور حدوث السكتة الدماغية من أسوأ آثار هذه الحالة.قالت اختصاصية المناعة العصبية مارسيلا بيكنا من جامعة "غوتنبرج" في السويد: "بهذه الطريقة، لا داعي للسباق مع الزمن".وبيّن العلماء أن التأخير متعمد في الواقع، حيث يمكن لببتيد C3a، عند استخدامه مبكرًا جدًا أن يزيد من عدد الخلايا الالتهابية في الدماغ، حيث يبدأ الضرر أكثر من النفع.وبحسب المجلة، تسبب العلماء في سكتة دماغية إقفارية اصطناعية في الفئران، وهي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، وبعد أسبوع أثبتت قطرات الأنف أنها تساعد الفئران على استعادة الوظيفة الحركية بشكل أسرع وبشكل كامل، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.وختم: "طموحنا هو تطوير طريقة لجعلها قابلة للاستخدام في الممارسة السريرية، وخاصة لتكون قادرًا على إجراء التجارب السريرية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20230617/دراسة-تكشف-عن-ارتباط-التهاب-الأمعاء-بزيادة-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-1078213923.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن "فائدة مذهلة" لقطرات الأنف على الدماغ

14:27 GMT 17.06.2023
© Photo / Pixabayبخاخ أنف
بخاخ أنف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Photo / Pixabay
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كشف دراسة جديدة كيف يمكن لقطرات الأنف، التي تحتوي على مركب معين، أن تساعد الفئران على التعافي من العواقب البيولوجية الضارة للسكتة الدماغية، والأمل هو أن يتم نقل العلاج في النهاية إلى البشر.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أنه لا يتم تطبيق العلاج على الفور، ولكن يبدأ بعد سبعة أيام من السكتة الدماغية، وهذا يعني أنه لا يزال من الممكن حماية أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على المساعدة فور حدوث السكتة الدماغية من أسوأ آثار هذه الحالة.

وأشارت المجلة إلى أن الجزيء الرئيسي في القطرات هو الببتيد التكميلي "C3a" (سلسلة من الأحماض الأمينية)، والذي يؤدي دورًا مهمًا في جهاز المناعة في الجسم، وكذلك في تطور ومرونة الدماغ.

قالت اختصاصية المناعة العصبية مارسيلا بيكنا من جامعة "غوتنبرج" في السويد: "بهذه الطريقة، لا داعي للسباق مع الزمن".

وتابعت: "إذا تم استخدام العلاج في الممارسة السريرية، يمكن لجميع مرضى السكتة الدماغية تلقيه، حتى أولئك الذين يصلون إلى المستشفى بعد فوات الأوان لانحلال أو استئصال الخثرة، أولئك الذين يعانون من إعاقة متبقية بعد إزالة الجلطة يمكن أن يتحسنوا مع هذا العلاج أيضًا".

التهاب الأمعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن ارتباط التهاب الأمعاء بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
13:36 GMT
وبيّن العلماء أن التأخير متعمد في الواقع، حيث يمكن لببتيد C3a، عند استخدامه مبكرًا جدًا أن يزيد من عدد الخلايا الالتهابية في الدماغ، حيث يبدأ الضرر أكثر من النفع.
وبحسب المجلة، تسبب العلماء في سكتة دماغية إقفارية اصطناعية في الفئران، وهي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، وبعد أسبوع أثبتت قطرات الأنف أنها تساعد الفئران على استعادة الوظيفة الحركية بشكل أسرع وبشكل كامل، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

قال عالم الأعصاب ميلوس بيكني من جامعة "غوتنبرج": "تُظهر نتائجنا أن ببتيد C3a يؤثر على وظيفة الخلايا النجمية- أي الخلايا التي تتحكم في العديد من وظائف الخلايا العصبية في كل من الدماغ السليم والمريض- والتي ترسل إشارات الخلايا النجمية إلى الخلايا العصبية".

وختم: "طموحنا هو تطوير طريقة لجعلها قابلة للاستخدام في الممارسة السريرية، وخاصة لتكون قادرًا على إجراء التجارب السريرية اللازمة".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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