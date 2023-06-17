https://sputnikarabic.ae/20230617/دراسة-تكشف-عن-فائدة-مذهلة-لقطرات-الأنف-على-الدماغ-1078216580.html

دراسة تكشف عن "فائدة مذهلة" لقطرات الأنف على الدماغ

دراسة تكشف عن "فائدة مذهلة" لقطرات الأنف على الدماغ

كشف دراسة جديدة كيف يمكن لقطرات الأنف، التي تحتوي على مركب معين، أن تساعد الفئران على التعافي من العواقب البيولوجية الضارة للسكتة الدماغية، والأمل هو أن يتم... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T14:27+0000

2023-06-17T14:27+0000

2023-06-17T14:27+0000

مجتمع

الصحة

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وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أنه لا يتم تطبيق العلاج على الفور، ولكن يبدأ بعد سبعة أيام من السكتة الدماغية، وهذا يعني أنه لا يزال من الممكن حماية أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على المساعدة فور حدوث السكتة الدماغية من أسوأ آثار هذه الحالة.قالت اختصاصية المناعة العصبية مارسيلا بيكنا من جامعة "غوتنبرج" في السويد: "بهذه الطريقة، لا داعي للسباق مع الزمن".وبيّن العلماء أن التأخير متعمد في الواقع، حيث يمكن لببتيد C3a، عند استخدامه مبكرًا جدًا أن يزيد من عدد الخلايا الالتهابية في الدماغ، حيث يبدأ الضرر أكثر من النفع.وبحسب المجلة، تسبب العلماء في سكتة دماغية إقفارية اصطناعية في الفئران، وهي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، وبعد أسبوع أثبتت قطرات الأنف أنها تساعد الفئران على استعادة الوظيفة الحركية بشكل أسرع وبشكل كامل، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.وختم: "طموحنا هو تطوير طريقة لجعلها قابلة للاستخدام في الممارسة السريرية، وخاصة لتكون قادرًا على إجراء التجارب السريرية اللازمة".

https://sputnikarabic.ae/20230617/دراسة-تكشف-عن-ارتباط-التهاب-الأمعاء-بزيادة-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-1078213923.html

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