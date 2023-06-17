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https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-أمان-السابق-إيران-بقنبلة-نووية-خطر-على-إسرائيل-لكنها-ليست-نهاية-الصهيونية-1078214313.html
رئيس "أمان" السابق: إيران بقنبلة نووية خطر على إسرائيل لكنها ليست نهاية الصهيونية
رئيس "أمان" السابق: إيران بقنبلة نووية خطر على إسرائيل لكنها ليست نهاية الصهيونية
قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" اللواء (احتياط) عاموس يلدين، إن امتلاك إيران قنبلة نووية سيمثل خطرا على إسرائيل لكن ذلك لن يكون... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T13:30+0000
2023-06-17T13:30+0000
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جاء ذلك في تصريحات له خلال فعالية ثقافية في كيبوتس "عميك حفير" في وسط إسرائيل اليوم السبت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال يدلين متطرقا إلى تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع نحو توقيع اتفاق نووي مع طهران: "إيران بقنبلة نووية خطر على إسرائيل، لكن هذه ليست نهاية الصهيونية، لأن هذا توازن رعب وردع بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية".وقالت إيران يوم الاثنين الماضي إنها تجري مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، مع إدراج القضايا النووية والعقوبات الأمريكية والمحتجزين على القائمة.ولم يتمكن الجانبان منذ عامين من التوصل إلى اتفاق بشأن رغبة الرئيس جو بايدن في إحياء اتفاق 2015 الذي منح طهران تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.وانسحب سلف بايدن دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تقول التقارير إن طهران أحرزت تقدمًا مطردًا في تطوير صناعتها النووية، على الرغم من عدم إنتاج سلاح نووي.كذلك تطرق الرئيس السابق لـ"أمان" بين عامي 2006-2010 إلى الأزمة الداخلية في إسرائيل على خلفية خطة إصلاح القضاء التي تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بتمريرها رغم رفض المعارضة، ما أثار انقساما واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي وتحذيرات من دول عدة بينها الولايات المتحدة من انعكاسات الخطة على الديمقراطية في إسرائيل.وقال يدلين: "العالم يتعامل اليوم مع إسرائيل كدولة خرجت عن القضبان. إن وضعنا الجيوسياسي والاستراتيجي في ورطة كبيرة. وطالما أن نتنياهو منشغل بالثورة القضائية مع بن غفير وسموتريتش، فقد يؤثر ذلك على مكانتنا في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230616/بلينكن-عن-قرب-توقيع-اتفاق-نووي-مع-إيران-بعض-المعلومات-غير-دقيقة-أو-خاطئة-1078197826.html
https://sputnikarabic.ae/20230607/تجدد-الخلاف-بين-إسرائيل-وأمريكا-بعد-تصريحات-نائبة-بايدن-حول-إصلاح-القضاء-1077833785.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران

رئيس "أمان" السابق: إيران بقنبلة نووية خطر على إسرائيل لكنها ليست نهاية الصهيونية

13:30 GMT 17.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ / المقاتلات الإسرائيلية "إف-16"
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ /
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قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" اللواء (احتياط) عاموس يلدين، إن امتلاك إيران قنبلة نووية سيمثل خطرا على إسرائيل لكن ذلك لن يكون نهاية الصهيونية.
جاء ذلك في تصريحات له خلال فعالية ثقافية في كيبوتس "عميك حفير" في وسط إسرائيل اليوم السبت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال يدلين متطرقا إلى تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع نحو توقيع اتفاق نووي مع طهران: "إيران بقنبلة نووية خطر على إسرائيل، لكن هذه ليست نهاية الصهيونية، لأن هذا توازن رعب وردع بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية".
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أمس, 18:36 GMT
وقالت إيران يوم الاثنين الماضي إنها تجري مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، مع إدراج القضايا النووية والعقوبات الأمريكية والمحتجزين على القائمة.
ولم يتمكن الجانبان منذ عامين من التوصل إلى اتفاق بشأن رغبة الرئيس جو بايدن في إحياء اتفاق 2015 الذي منح طهران تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.
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تجدد الخلاف بين إسرائيل وأمريكا بعد تصريحات نائبة بايدن حول إصلاح القضاء
7 يونيو, 09:44 GMT
وانسحب سلف بايدن دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تقول التقارير إن طهران أحرزت تقدمًا مطردًا في تطوير صناعتها النووية، على الرغم من عدم إنتاج سلاح نووي.
كذلك تطرق الرئيس السابق لـ"أمان" بين عامي 2006-2010 إلى الأزمة الداخلية في إسرائيل على خلفية خطة إصلاح القضاء التي تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بتمريرها رغم رفض المعارضة، ما أثار انقساما واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي وتحذيرات من دول عدة بينها الولايات المتحدة من انعكاسات الخطة على الديمقراطية في إسرائيل.
وقال يدلين: "العالم يتعامل اليوم مع إسرائيل كدولة خرجت عن القضبان. إن وضعنا الجيوسياسي والاستراتيجي في ورطة كبيرة. وطالما أن نتنياهو منشغل بالثورة القضائية مع بن غفير وسموتريتش، فقد يؤثر ذلك على مكانتنا في العالم".
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