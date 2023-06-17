https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-جنوب-أفريقيا-حان-وقت-المفاوضات-وإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1078221792.html

رئيس جنوب أفريقيا: حان وقت المفاوضات وإنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس جنوب أفريقيا: حان وقت المفاوضات وإنهاء الصراع في أوكرانيا

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن الوقت قد حان لبدء روسيا وأوكرانيا محادثات السلام، والدول الأفريقية مقتنعة بقدرتها على تقديم مساهمة إيجابية في هذه... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T17:05+0000

2023-06-17T17:05+0000

2023-06-17T17:05+0000

روسيا

العالم

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وقال رامافوزا خلال لقاء وفد دول المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ: "القارة الأفريقية ممثلة في المحادثات من قبل سبع دول، ونحن جميعا مقتنعون بأنه يمكننا تقديم مساهمة إيجابية في هذه العملية، ونحن نقدم هذه المساهمة بأعمق الاحترام لكلا البلدين، ونحن نحترم مواقفكم".وتابع: "أعضاء الوفد مقتنعون بأن الوقت قد حان لكلا الجانبين لبدء المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، لأن هذه الحرب تنطوي على زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بمختلف دول العالم".وقال رامافوزا: "نحن ندرك العديد من المقترحات الأخرى التي تم طرحها من قبل لاعبين رئيسيين آخرين في العالم، يجب ألا يتنافس اقتراحنا مع المقترحات الأخرى التي تم طرحها".وشدد رامافوزاعلى أن النقطة الرئيسية الأخرى في مقترحات الوفد الأفريقي هي أن "هذه الحرب يجب حلها من خلال المفاوضات والدبلوماسية ، فالحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة شرط رئيسي لأي حوار محتمل بين موسكو وكييف، معربًا عن ثقته بأن روسيا، باعتبارها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، تلتزم بميثاقها.وقال سال: "الشروط لإقامة حوار محددة، وأحدها الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، وأنا على ثقة بأن روسيا بوصفها دولة مؤسسة لهذه المنظمة وعضو دائم بمجلس الأمن، تلتزم بالميثاق".وأشار رئيس جزر القمر غزالي العثماني، إلى أن الأحداث في أوكرانيا تؤثر أيضًا على أفريقيا، لذلك قرر القادة الأفارقة طرح مبادرة سلام.وقال: "تتمثل رغبة وفدنا في الإسهام من أجل إيجاد سلام دائم للأزمة، فهي لا تؤثر فقط على بلدين متجاورتين، ولكنها تؤثر على العالم بأسره، وعلى وجه الخصوص، إنه يؤثر على قارتنا الأفريقية، وقد تسبب في مشكلة في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة".

https://sputnikarabic.ae/20230617/بوتين-يبحث-قضية-أوكرانيا-ومستقبل-صفقة-الحبوب-مع-وفد-الدول-الأفريقية-1078220412.html

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