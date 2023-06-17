https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-جنوب-إفريقيا-يكشف-تفاصيل-المبادرة-الأفريقية-للسلام-في-أوكرانيا--1078223004.html
رئيس جنوب أفريقيا يكشف تفاصيل المبادرة الأفريقية للسلام في أوكرانيا
رئيس جنوب أفريقيا يكشف تفاصيل المبادرة الأفريقية للسلام في أوكرانيا
كشف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال اجتماع الوفد الأفريقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مبادرة السلام للدول الأفريقية لحل النزاع في أوكرانيا تشمل... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T18:15+0000
2023-06-17T18:15+0000
2023-06-17T18:23+0000
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وقال رامافوزا: "نحن نبحث عن السلام، نود أن نكون وسطاء في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا في إطار هذا الصراع، نود أن نقدم لكم 10 نقاط".وأضاف: "النقطة الثامنة تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحرب من كلا الجانبين، وهناك قضية ذات صلة تتعلق بالأطفال الذين أصبحوا رهائن في هذا الصراع، يجب أن يعود هؤلاء الأطفال إلى ديارهم".وأشار إلى أن النقطة التاسعة تتعلق بإعادة إعمار الدمار بعد الصراع.وصل وفد زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرنية، اليوم الجمعة، إلى قصر "كونستانتينوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما يضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بوتين-يبحث-قضية-أوكرانيا-ومستقبل-صفقة-الحبوب-مع-وفد-الدول-الأفريقية-1078220412.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس جنوب أفريقيا يكشف تفاصيل المبادرة الأفريقية للسلام في أوكرانيا
18:15 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 18:23 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
كشف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال اجتماع الوفد الأفريقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مبادرة السلام للدول الأفريقية لحل النزاع في أوكرانيا تشمل 10 نقاط.
وقال رامافوزا: "نحن نبحث عن السلام، نود أن نكون وسطاء في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا في إطار هذا الصراع، نود أن نقدم لكم 10 نقاط".
وتابع: "إحدى النقاط هي أن جميع أطراف النزاع يحق لهم الحصول على ضمانات أمنية، والنقطة الرابعة تتعلق بحقيقة أن واضعي الخطة يعترفون بسيادة جميع الدول المشاركة في الصراع، ويذكر في النقطة السادسة "حرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود" بحيث "تتم إزالة أي عوائق".
وأضاف: "النقطة الثامنة تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحرب من كلا الجانبين، وهناك قضية ذات صلة تتعلق بالأطفال الذين أصبحوا رهائن في هذا الصراع، يجب أن يعود هؤلاء الأطفال إلى ديارهم".
وأشار إلى أن النقطة التاسعة تتعلق بإعادة إعمار الدمار بعد الصراع.
وصل وفد زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرنية، اليوم الجمعة، إلى قصر "كونستانتينوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما يضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.