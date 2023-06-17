https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-روسنفط-دول-أوبك-تجد-صعوبة-في-الوصول-إلى-حلول-مشتركة-1078205749.html
رئيس "روسنفط": دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة
رئيس "روسنفط": دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة
قال إيغور سيتشين رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفط"، اليوم السبت، إن دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T08:30+0000
2023-06-17T08:30+0000
2023-06-17T08:30+0000
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وأضاف سيتشين خلال كلمة له في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن هذه الصعوبة ناتجة عن الاختلافات في هيكل الاقتصاد وديناميكيات الإنتاج لكل دولة في المنظمة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، أمس الجمعة، في المنتدى، بأن قرارات خفض إنتاج النفط التي اتخذها تحالف أوبك+ "غير مسيسة" ولا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية.وقال بوتين: "جميع القرارات المتخذة في إطار تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات طبيعة غير مسيسة".وأضاف: "هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات أخرى"، موضحًا أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.وبعد أن اندلعت الأزمة في أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا.ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يوميًا تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفضا طوعيا قدره 1.66 مليون برميل يوميًا تم الاتفاق عليها في أبريل/ نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230605/عضو-جمعية-الاقتصاد-السعودية-قرار-أوبك-يحافظ-على-استقرار-الأسواق-العالمية-ويوازن-بين-العرض-والطلب-1077757150.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أوبك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أوبك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس "روسنفط": دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة
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قال إيغور سيتشين رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفط"، اليوم السبت، إن دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة.
وأضاف سيتشين خلال كلمة له في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن هذه الصعوبة ناتجة عن الاختلافات في هيكل الاقتصاد وديناميكيات الإنتاج لكل دولة في المنظمة.
وأوضح المسؤول الروسي أن دول أوبك في الشرق الأوسط تزيد الإنتاج وتنوع اقتصاداتها، وتطور القطاع غير النفطي، في حين أن دول أوبك الأفريقية تخفض الإنتاج بشكل مطرد، وتفقد وزنها في سوق النفط العالمية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، أمس الجمعة، في المنتدى، بأن قرارات خفض إنتاج النفط التي اتخذها تحالف أوبك+ "غير مسيسة" ولا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين
: "جميع القرارات المتخذة في إطار تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات طبيعة غير مسيسة".
وأضاف: "هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات أخرى"، موضحًا أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.
وبعد أن اندلعت الأزمة في أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا.
ويخفض تحالف أوبك+
الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يوميًا تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفضا طوعيا قدره 1.66 مليون برميل يوميًا تم الاتفاق عليها في أبريل/ نيسان.