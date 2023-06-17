https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-روسنفط-دول-أوبك-تجد-صعوبة-في-الوصول-إلى-حلول-مشتركة-1078205749.html

رئيس "روسنفط": دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة

رئيس "روسنفط": دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة

قال إيغور سيتشين رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفط"، اليوم السبت، إن دول "أوبك" تجد صعوبة في الوصول إلى حلول مشتركة. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T08:30+0000

2023-06-17T08:30+0000

2023-06-17T08:30+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

أوبك

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101338/45/1013384573_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_b93b4d52769caaf2c401d61f9af022cf.jpg

وأضاف سيتشين خلال كلمة له في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن هذه الصعوبة ناتجة عن الاختلافات في هيكل الاقتصاد وديناميكيات الإنتاج لكل دولة في المنظمة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، أمس الجمعة، في المنتدى، بأن قرارات خفض إنتاج النفط ‏التي اتخذها تحالف أوبك+ "غير مسيسة" ولا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية.‏وقال بوتين: "جميع ‏القرارات المتخذة في إطار تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات ‏طبيعة غير مسيسة".‏وأضاف: "هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات ‏أخرى"، موضحًا أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.‏وبعد أن اندلعت الأزمة في أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، ‏اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار ‏النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالوقوف ‏إلى جانب روسيا.‏ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميًا، بما يعادل 3.6% ‏من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يوميًا تم الاتفاق عليها العام ‏الماضي، وخفضا طوعيا قدره 1.66 مليون برميل يوميًا تم الاتفاق عليها في أبريل/ ‏نيسان.‏

https://sputnikarabic.ae/20230605/عضو-جمعية-الاقتصاد-السعودية-قرار-أوبك-يحافظ-على-استقرار-الأسواق-العالمية-ويوازن-بين-العرض-والطلب-1077757150.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أوبك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار