https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-لجنة-الخارجية-بـالشورى-السعودي-يوضح-أبعاد-زيارة-فيصل-بن-فرحان-لطهران-1078215276.html

رئيس لجنة الخارجية بـ"الشورى" السعودي يوضح أبعاد زيارة فيصل بن فرحان لطهران

رئيس لجنة الخارجية بـ"الشورى" السعودي يوضح أبعاد زيارة فيصل بن فرحان لطهران

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور فايز الشهري، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران تأتي ضمن الاتفاق الذي تم التوصل... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T13:59+0000

2023-06-17T13:59+0000

2023-06-17T13:59+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071077265_0:0:1319:742_1920x0_80_0_0_4fa42e23b5d08d422f8e0dedf6ec84b5.png

وأضاف الشهري "يمكن أن نشهد نشاطا بشأن تبادل الزيارات بين البلدين خلال الأيام المقبلة، وكما افتتحت طهران سفارتها في الرياض، ربما يقوم وزير الخارجية السعودي بافتتاح سفارة بلادنا هناك".ومضى بقوله: "عودة العلاقات بعد انقطاعها منذ 2016 تمهد لوضع إقليمي أفضل، وتأتي ضمن إطار الدبلوماسية السعودية النشطة التي عملت على حل الكثير من الإشكالات مع دول الجوار والقضايا الإقليمية".ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن ابن فرحان "وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ويرى الشهري أن السعودية "تسعى لأن يكون الإقليم بعيدا عن التجاذبات، وتفاهم الدول الكبرى في الشرق الأوسط على المفاهيم الكبرى بشأن السياسة الخارجية ومصالح المنطقة وتجنيب شعوب الشرق الأوسط التجاذبات التي تحدث في العالم".واستطرد رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشورى السعودي في حديثه مع "سبوتنيك": "نأمل أن تكون هذه الزيارة وما يتبعها من زيارات من الجانب الإيراني ممهدة لحل الكثير من الإشكالات في الملفات العربية، في مقدمتها اليمن وإيران وكذلك سوريا والعراق".وبشأن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة، قال الشهري:" كل الاحتمالات مفتوحة، في حين أن العديد من ملفات المنطقة بحاجة لمعالجة، ويمكن للزيارات على مستوى وزراء الخارجية أن تمهد لذلك، خاصة أن الجانب الإيراني أعلن رغبته في وقت سابق بشأن زيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية".وفق الشهري فإن زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران لا تقتصر على الملفات الثنائية، إذ أوضح أن العلاقات السعودية-الإيرانية في طور التشكل، وتنعكس على الكثير من القضايا خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى الاتفاق الموقع في مارس/آذار المقبل.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وقال مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي، إن "العلاقات الإيرانية السعودية تحالف من أجل السلام والتنمية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف عنايتي: "على مدى العقود الأربعة الماضية تمتعت إيران بسياسة إقليمية مستقرة مستندة إلى تعزيز الآليات القائمة على الحوار والموجهة نحو التعاون، وحل سوء التفاهم، والتركيز على القواسم المشتركة وحسن الجوار ورفض تدخل القوى والعوامل الخارجية التي تعطل الأمن والاستقرار في المنطقة".وتابع عنايتي بالقول إن "العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية تستند على سياسة حسن الجوار وإعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران والتي تتبعها حكومة رئيسي وجهازها الدبلوماسي من أجل تفعيل القدرات المحتملة والمعلقة في العلاقات المتعددة الأطراف مع الجيران".وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري، أعادت إيران فتح سفارتها في السعودية بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية في مارس/ آذار الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230617/مصادر-زيارة-وزير-الخارجية-السعودي-إلى-طهران-قد-تشمل-افتتاح-سفارة-المملكة-1078213145.html

https://sputnikarabic.ae/20230617/حزب-الله-استئناف-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-دليل-عافية-لأمتنا-ومصلحة-لها-1078212157.html

https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-السعودي-يعقد-جلسة-مباحثات-ثنائية-مع-نظيره-الإيراني-في-طهران-فيديو-1078213278.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري