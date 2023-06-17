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صادرات إيران النفطية تسجل أعلى مستوياتها في 5 سنوات
صادرات إيران النفطية تسجل أعلى مستوياتها في 5 سنوات
سجلت صادرات إيران من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفاعات جديدة في عام 2023 على الرغم من العقوبات الأمريكية، وفقًا للاستشاريين وبيانات الشحن، ما زاد من... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T14:27+0000
2023-06-17T14:27+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت: "كانت صادرات النفط الإيرانية محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من اتفاق نووي عام 2015 وأعاد فرض عقوبات تهدف إلى كبح صادرات النفط والعائدات المرتبطة بها للحكومة الإيرانية".وتابعت: "تجاوزت صادرات الخام الإيراني 1.5 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، وهو أعلى معدل شهري منذ 2018، وكانت نحو 2.5 مليون برميل في اليوم في 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".وقالت إيران في مايو إنها زادت إنتاجها من الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا. يمثل هذا نحو 3% من المعروض العالمي وسيكون الأعلى منذ 2018، وفقًا لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
https://sputnikarabic.ae/20220424/إيران-تزيد-إنتاجها-من-النفط-رغم-الحظر-المفروض-1061551016.html
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إيران, أخبار إيران, أسعار النفط اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أوبك
إيران, أخبار إيران, أسعار النفط اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أوبك

صادرات إيران النفطية تسجل أعلى مستوياتها في 5 سنوات

14:27 GMT 17.06.2023
© AFP 2023وصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023
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سجلت صادرات إيران من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفاعات جديدة في عام 2023 على الرغم من العقوبات الأمريكية، وفقًا للاستشاريين وبيانات الشحن، ما زاد من الإمدادات العالمية، في وقت يحد منتجون آخرون من الإنتاج.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت: "كانت صادرات النفط الإيرانية محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من اتفاق نووي عام 2015 وأعاد فرض عقوبات تهدف إلى كبح صادرات النفط والعائدات المرتبطة بها للحكومة الإيرانية".
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إيران تزيد إنتاجها من النفط رغم الحظر المفروض
24 أبريل 2022, 12:36 GMT
وتابعت: "تجاوزت صادرات الخام الإيراني 1.5 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، وهو أعلى معدل شهري منذ 2018، وكانت نحو 2.5 مليون برميل في اليوم في 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".
وقالت إيران في مايو إنها زادت إنتاجها من الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا. يمثل هذا نحو 3% من المعروض العالمي وسيكون الأعلى منذ 2018، وفقًا لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
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