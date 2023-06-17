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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/ضابط-مخابرات-سابق-أوكرانيا-يجب-أن-تقاضي-رئيس-هيئة-أركان-الجيش-الأمريكي-1078207767.html
ضابط مخابرات سابق: أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي
ضابط مخابرات سابق: أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي
قال ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، إن أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T09:52+0000
2023-06-17T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف: "آمل أن يرفع الأوكرانيون، بعد كل هذا، قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن إرسال جنود إلى خط دفاع الجيش الروسي بمعدات لا يعرفون كيفية استخدامها... من دون دعم جوي هو قتل".وتابع في حديثه في مقابلة على قناة يوتيوب "Judging Freedom": "إذا كان هذا هجومًا أمريكيًا وتكبد المقاتلون الخسائر نفسها التي تكبدها الجيش الأوكراني، فسيتم محاكمة الجنرال مارك ميلي بتهمة الإهمال الجنائي في تدريب المقاتلين".وأفاد ريتر بأن "قبل إرسال مشاة البحرية إلى الخدمة، يخضعون لستة أشهر من التدريب. والآن دعونا نأخذ الرجال (الأوكرانيون) الذين تم استدعاؤهم في مارس من هذا العام. يتم تدريبهم لمدة أسبوعين، ثم يتم إرسالهم إلى ألمانيا لمدة شهر واحد. المجندون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم غير أكفاء".في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للقوات المسلحة الأوكرانية قد بدأ. ووفقا له، يتضح هذا من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف. لكن، كما أكد الرئيس، بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم المناسب للقوات، لم يحقق الجيش الأوكراني أهدافه في أي من قطاعات الجبهة.أقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجةشاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230617/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لمسلحين-أوكرانيين-بمسيرة-هجومية-فيديو-1078207459.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط مخابرات سابق: أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي

09:52 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، إن أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي.
وأضاف: "آمل أن يرفع الأوكرانيون، بعد كل هذا، قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن إرسال جنود إلى خط دفاع الجيش الروسي بمعدات لا يعرفون كيفية استخدامها... من دون دعم جوي هو قتل".
وتابع في حديثه في مقابلة على قناة يوتيوب "Judging Freedom": "إذا كان هذا هجومًا أمريكيًا وتكبد المقاتلون الخسائر نفسها التي تكبدها الجيش الأوكراني، فسيتم محاكمة الجنرال مارك ميلي بتهمة الإهمال الجنائي في تدريب المقاتلين".
وأفاد ريتر بأن "قبل إرسال مشاة البحرية إلى الخدمة، يخضعون لستة أشهر من التدريب. والآن دعونا نأخذ الرجال (الأوكرانيون) الذين تم استدعاؤهم في مارس من هذا العام. يتم تدريبهم لمدة أسبوعين، ثم يتم إرسالهم إلى ألمانيا لمدة شهر واحد. المجندون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم غير أكفاء".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلا لمسلحين أوكرانيين بمسيرة هجومية... فيديو
09:36 GMT
في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للقوات المسلحة الأوكرانية قد بدأ. ووفقا له، يتضح هذا من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف. لكن، كما أكد الرئيس، بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم المناسب للقوات، لم يحقق الجيش الأوكراني أهدافه في أي من قطاعات الجبهة.
أقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
شاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
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