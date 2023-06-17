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https://sputnikarabic.ae/20230617/عباس-نرحب-بأي-وساطة-صينية-بين-الفسطينيين-والإسرائيليين-وأمريكا-مسؤولة-عن-إعاقة-حل-الدولتين-1078215821.html
عباس: نرحب بأي وساطة صينية بين الفسطينيين والإسرائيليين وأمريكا مسؤولة عن إعاقة حل الدولتين
عباس: نرحب بأي وساطة صينية بين الفسطينيين والإسرائيليين وأمريكا مسؤولة عن إعاقة حل الدولتين
رحب الرئيس الفسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، "بأي وساطة صينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى السلام". 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T14:09+0000
2023-06-17T14:09+0000
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محمود عباس
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وقال عباس، في مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية، إن "وجود الصين في القمة العربية الأخيرة كان مؤشرا عظيما، ومبشرا بأن الصين دخلت إلى البلاد العربية من خلال القمة"، معربا عن أمله في أن تستمر هذه المشاركة، في القمم العربية القادمة.وأعرب عن تمنياته أن "تلعب الصين دورا في المصالحة بيننا وبين إسرائيل"، مؤكدا أنها دولة نزيهة.وأضاف عباس: "نمد يدنا ونوافق على أن تبذل الصين جهودها ونأمل أن توافق إسرائيل على الوساطة الصينينة لأن مصلحتها أن ترى السلام يعم في الشرق الأوسط والعالم وهذا لا يوجد عند كثير من دول العالم".واعتبر الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف عقبة في وجه حل الدولتين، مؤكدا أنه طرح حل الدولتين منذ عقود على المستوى الدولي وقوبل بالموافقة حتى من قبل الإسرائيليين.وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين.ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن شي استقبل عباس، اليوم الأربعاء، في بكين، خلال زيارته الرسمية للبلاد.وبحث الرئيسان آخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يتم بذله من جهود لدعم مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.كما تناولت مباحثاتهما إصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول قانونية النظام الذي أقامته إسرائيل "الأبارتهايد" (نظام الفصل العنصري) على أرض فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وبدأ الرئيس الفلسطيني زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلاده مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون التي نمت بصورة كبيرة على مدى العقود الماضية.وتتزامن زيارة عباس إلى الصين مع الاحتفال بالذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين.كما تأتي الزيارة بعد أيام من عرض الصين مساعدتها للقيام بدور الوسيط بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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الصين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, محمود عباس
الصين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, محمود عباس

عباس: نرحب بأي وساطة صينية بين الفسطينيين والإسرائيليين وأمريكا مسؤولة عن إعاقة حل الدولتين

14:09 GMT 17.06.2023
© AFP 2023الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023
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رحب الرئيس الفسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، "بأي وساطة صينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى السلام".
وقال عباس، في مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية، إن "وجود الصين في القمة العربية الأخيرة كان مؤشرا عظيما، ومبشرا بأن الصين دخلت إلى البلاد العربية من خلال القمة"، معربا عن أمله في أن تستمر هذه المشاركة، في القمم العربية القادمة.
وأعرب عن تمنياته أن "تلعب الصين دورا في المصالحة بيننا وبين إسرائيل"، مؤكدا أنها دولة نزيهة.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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وأضاف عباس: "نمد يدنا ونوافق على أن تبذل الصين جهودها ونأمل أن توافق إسرائيل على الوساطة الصينينة لأن مصلحتها أن ترى السلام يعم في الشرق الأوسط والعالم وهذا لا يوجد عند كثير من دول العالم".
واعتبر الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف عقبة في وجه حل الدولتين، مؤكدا أنه طرح حل الدولتين منذ عقود على المستوى الدولي وقوبل بالموافقة حتى من قبل الإسرائيليين.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، مشيرة إلى أن شي استقبل عباس، اليوم الأربعاء، في بكين، خلال زيارته الرسمية للبلاد.
وبحث الرئيسان آخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يتم بذله من جهود لدعم مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما تناولت مباحثاتهما إصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول قانونية النظام الذي أقامته إسرائيل "الأبارتهايد" (نظام الفصل العنصري) على أرض فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الرئيس الصيني شي جين بينغ ، يمين ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يتصافحان بعد حفل التوقيع في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء 14 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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وبدأ الرئيس الفلسطيني زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلاده مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون التي نمت بصورة كبيرة على مدى العقود الماضية.
وتتزامن زيارة عباس إلى الصين مع الاحتفال بالذكرى الـ 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين.
كما تأتي الزيارة بعد أيام من عرض الصين مساعدتها للقيام بدور الوسيط بهدف إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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