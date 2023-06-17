https://sputnikarabic.ae/20230617/قناة-عبرية-مخاوف-أمنية-إسرائيلية-من-هروب-الأدمغة-أو-سرقتها-إلى-الخارج-1078220498.html

قناة عبرية: مخاوف أمنية إسرائيلية من هروب "الأدمغة" أو سرقتها إلى الخارج

قناة عبرية: مخاوف أمنية إسرائيلية من هروب "الأدمغة" أو سرقتها إلى الخارج

كشفت قناة عبرية النقاب، أمس الجمعة، عن مخاوف أمنية إسرائيلية متزايدة من هروب "الأدمغة" إلى خارج البلاد. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T15:52+0000

2023-06-17T15:52+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، أمس الجمعة أن هناك مخاوف أمنية إسرائيلية متزايدة من هروب "الأدمغة" أو خبراء الإنترنت إلى خارج إسرائيل، وأصبحت ظاهرة تمثل صداعا لكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في الفترة الراهنة.وأكدت القناة أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين خاصة المتخصصين في نظام الدفاع الإسرائيلي وصناعة الإنترنت الهجومية، يسودهم تخوف واضح من "سرقة" أو هروب "الأدمغة" الإسرائيليين إلى خارج البلاد، حيث تستقطبهم أو تسرقهم جهات دولية، عبر عروض عمل مغرية.ونقلت القناة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت بروز ظاهرة أقلقت كبار المسؤولين في صناعة الإنترنت الإسرائيلية، خاصة بعد تأسيس وكالة أمريكية لشركة في إسبانيا قامت بتجنيد خبراء الإنترنت الإسرائيليين بطريقة مذهلة، وأغرتهم للعمل فيها.وشبه المصدر الأمني الإسرائيلي هروب تلك الأدمغة الإسرائيلية للشركة الأمريكية في إسبانيا وكأن بلاده أمام "وضع إصبع في عين إسرائيل"، خاصة بعد نجاح الشركة في تجنيد عدد منهم فعليا، وحصولهم على تصريح عمل في إسبانيا.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشركة تمكنت من تجنيد 4 خبراء إسرائيليين متخصصين في الإنترنت، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، وبأن تلك الخطوة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى انتزاع المعرفة التقنية من إسرائيل إلى الخارج، ما يهدد بدوره القدرات الإسرائيلية الخاصة بالجهات الاستخباراتية الداخلية.وأشارت إلى أن عشرات الشركات الأمريكية المتخصصة في علوم الإنترنت قد تم افتتاحها خلال السنوات وربما الأشهر القليلة الماضية فقط، ويسود تخوف إسرائيلي واضح من هروب "الأدمغة" الإسرائيلية إلى مثل هذه الشركات، والتي ربما تمثل نقطة ضعف على إسرائيل في المستقبل.

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