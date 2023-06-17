https://sputnikarabic.ae/20230617/قوات-الدعم-السريع-تقول-إنها-أسقطت-طائرة-حربية-من-طراز-ميغ-تابعة-للجيش-السوداني-1078207598.html

قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني

قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم السبت، أنها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة للجيش السوداني. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T09:37+0000

2023-06-17T09:37+0000

2023-06-17T09:37+0000

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وقالت قوات الدعم اللسريع، في بيان لها، إن "طيران الانقلابيين هاجم صباح اليوم عدد من الأحياء السكنية في جنوب الخرطوم (مايو، اليرموك، مانديلا) مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين".وأضاف البيان أن "أشاوس الدعم السريع تصدوا لاعتداءات فلول النظام البائد على المدنيين الأبرياء بإسقاط الطائرة من طراز (ميغ) كانت تقصف المواطنين الأبرياء".واتهمت "الدعم السريع" السودانية، أمس الجمعة، قوات الجيش بقتل اثنين من عناصرها ذبحا والتمثيل بجثتيهما.جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع استمرار المعارك مع قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لا سيما بالعاصمة الخرطوم، دون أن تتمكن ما يزيد عن 10 اتفاقات هدنة برعاية سعودية أمريكية من وقفها.وقال البيان: "تدين قوات الدعم السريع بأشد العبارات، مقتل اثنين من أفرادها ذبحاً والتمثيل بجثتيهما على أيدي مليشيا البرهان الانقلابية الإرهابية".واعتبرت "الدعم السريع" أن "اغتيال فردين عزل وذبحهما بهذه الطريقة المروعة من قبل قوات الانقلابيين، هو أمر يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تشدد على معاملة أسرى الحرب وفقاً لقواعد السلوك والاشتباك".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن