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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد
ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد
أفاد المنسق السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي دمر 81 قطعة من معدات القوات الأوكرانية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T05:04+0000
2023-06-17T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
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وقال ليبيديف: "بفضل معلومات من "الأنصار" الذين يعملون في الخفاء في نيكولاييف، دمر الجيش الروسي أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة في يوم واحد".وأضاف: "بعد هذا قامت كييف بنقل المعدات والآليات العسكرية عبر أوديسا".وأضاف ليبيديف: "سكان نيكولاييف يبلغون أن العمل مستمر في مصنع المدرعات، لتعديل وتجهيز دبابات ليوبارد بالدروع النشطة، ثم إرسالها إلى خطوط التماس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230617/شويغو-يطلب-من-مجمع-الصناعات-الدفاعية-توسيع-قدرات-إنتاج-الدبابات-والقاذفات--عاجل-1078202335.html
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روسيا, حصري
روسيا, حصري

ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد

05:04 GMT 17.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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حصري
أفاد المنسق السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي دمر 81 قطعة من معدات القوات الأوكرانية.
وقال ليبيديف: "بفضل معلومات من "الأنصار" الذين يعملون في الخفاء في نيكولاييف، دمر الجيش الروسي أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة في يوم واحد".

وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 9 يونيو/ حزيران، تم تدمير قطار يحمل معدات عسكرية عددها 81 قطعة. وتلقينا الخبر بشأن تحرك القطار من نيكولايف، ومن ثم تم تعقبه وتدميره مع كل حمولته".

وأضاف: "بعد هذا قامت كييف بنقل المعدات والآليات العسكرية عبر أوديسا".

وتابع في حديثه: "تأتي الكثير من المعلومات حول النقل المستمر للمعدات العسكرية عبر خطوط السكك الحديدية".

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04:38 GMT
وأضاف ليبيديف: "سكان نيكولاييف يبلغون أن العمل مستمر في مصنع المدرعات، لتعديل وتجهيز دبابات ليوبارد بالدروع النشطة، ثم إرسالها إلى خطوط التماس".

ووفقا له، يواجه المناصرون صعوبات بتوفير الصور ومقاطع الفيديو لأن نظام كييف يحمل وينقل جميع المعدات ليلا، عندما يتم إطفاء إضاءة المدينة في الشوارع، وكذلك بسبب زيادة الأمن أثناء التحميل".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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