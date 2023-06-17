تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
09:26 GMT 17.06.2023
شهود عيان: مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء سقوط قذيفة على منطقة مايو جنوبي الخرطوم
09:11 GMT 17.06.2023
الجيش السوداني يطالب المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع الدعم السريع
09:09 GMT 17.06.2023
تصاعد أعمدة الدخان في جنوب الخرطوم إثر اشتعال مستودعات وقود جراء الاشتباكات
09:07 GMT 17.06.2023
09:07 GMT 17.06.2023
قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني
14:53 GMT 16.06.2023
14:10 GMT 16.06.2023
الدعم السريع تتهم قوات الجيش بذبح اثنين من عناصرها والتمثيل بجثتيهما
09:32 GMT 15.06.2023
حزب الأمة القومي السوداني يعتبر اختطاف وتصفية والي غرب دارفور "سلوك إجرامي وتطور خطير" ويقول إن تداعيات استمرار الحرب ستجر البلاد لوضع كارثي غير مسبوق
09:30 GMT 15.06.2023
09:30 GMT 15.06.2023
قوات الدعم السريع تدين مقتل والي ولاية غرب دارفور على أيدي متفلتين على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية ونتهم استخبارات الجيش السوداني بالتورط في إشعال الحرب القبلية هناك
14:03 GMT 14.06.2023
14:03 GMT 14.06.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) يوجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وألمانيا على إعلان عقد مؤتمر مانحين للسودان في الـ19 من الشهر الجاري
22:31 GMT 11.06.2023
10:35 GMT 08.06.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: السودان يمر بتحديات وأدعو كافة الدولة لتوفير الدعم اللازم لهم
09:40 GMT 08.06.2023
09:39 GMT 08.06.2023
الإمارات تدين بشدة اقتحام سفارتي السعودية والبحرين في الخرطوم وتؤكد أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي
07:22 GMT 08.06.2023
وزارة الخارجية التركية: وكيل وزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج علي سيزور أنقرة اليوم وغدا بصفته ممثلا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لبحث الوضع الحالي في السودان والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
07:14 GMT 08.06.2023
07:13 GMT 08.06.2023
منظمة التعاون الإسلامي تعبر عن إدانتها الشديدة لتعرض السفارة السعودية بالخرطوم وملحقياتها وسكن الموظفين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب
07:01 GMT 08.06.2023