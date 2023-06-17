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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: صاروخ إيران الجديد الفرط صوتي "مجرد خيال"
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: صاروخ إيران الجديد الفرط صوتي "مجرد خيال"
أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم السبت أن "تل أبيب لا ترى الصفقة المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأنها تشكل خطرا حقيقيا". 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T14:05+0000
2023-06-17T14:05+0000
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وقال هنغبي في لقاء مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "الولايات المتحدة لا تعمل من أجلنا؛ عندما تتعارض المصالح، لا يجب أن نتوقع أن تدعمنا الولايات المتحدة تلقائيًا في جميع الحالات".وأضاف أن "التخصيب الذي يزيد عن 60% سيكون بيانا واضحا بأن تخصيب اليورانيوم هو لأغراض التسليح"، متابعا: "لقد مرت إيران في لحظة وجيزة عبرت فيها مستوى 60%، وشرحوها للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم باعتباره خللًا محليًا وليس سياسة. وفي الواقع لم يسمح لهم هذا بتجميع المواد".وعن إزاحة إيران الستار عن صاروخ فرط صوتي، وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أنه "مجرد خيال"، قائلا: "ليس لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. الإيرانيون يتأرجحون بين عرض قدرات حقيقية وأخبار مزيفة. لديهم أشياء حقيقية، إنهم دولة متقدمة، لكنهم أحيانا يصنعون أشياء تجعل كل وكالة استخبارات لدولة من البلدان المتقدمة يمكنها أن تكتشف هراءها".يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230614/بعد-فتاح-الإيراني-إسرائيل-تستعد-للكشف-عن-منظومة-لاعتراض-الصواريخ-الفرط-صوتية--1078110873.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-الإيرانية-صواريخ-فتاح-وخيبر-قدرات-مشتركة-مع-الحرس-الثوري-1077904734.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: صاروخ إيران الجديد الفرط صوتي "مجرد خيال"

14:05 GMT 17.06.2023
© AP Photo / Hossein Zohrevandالقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"
القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم فتّاح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Hossein Zohrevand
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أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم السبت أن "تل أبيب لا ترى الصفقة المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأنها تشكل خطرا حقيقيا".
وقال هنغبي في لقاء مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "الولايات المتحدة لا تعمل من أجلنا؛ عندما تتعارض المصالح، لا يجب أن نتوقع أن تدعمنا الولايات المتحدة تلقائيًا في جميع الحالات".
وأضاف أن "التخصيب الذي يزيد عن 60% سيكون بيانا واضحا بأن تخصيب اليورانيوم هو لأغراض التسليح"، متابعا: "لقد مرت إيران في لحظة وجيزة عبرت فيها مستوى 60%، وشرحوها للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم باعتباره خللًا محليًا وليس سياسة. وفي الواقع لم يسمح لهم هذا بتجميع المواد".
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بعد "فتاح" الإيراني... إسرائيل تستعد للكشف عن منظومة لاعتراض الصواريخ الفرط صوتية
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وعن إزاحة إيران الستار عن صاروخ فرط صوتي، وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أنه "مجرد خيال"، قائلا: "ليس لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. الإيرانيون يتأرجحون بين عرض قدرات حقيقية وأخبار مزيفة. لديهم أشياء حقيقية، إنهم دولة متقدمة، لكنهم أحيانا يصنعون أشياء تجعل كل وكالة استخبارات لدولة من البلدان المتقدمة يمكنها أن تكتشف هراءها".
يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
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8 يونيو, 12:32 GMT
كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
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