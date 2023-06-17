https://sputnikarabic.ae/20230617/مصادر-زيارة-وزير-الخارجية-السعودي-إلى-طهران-قد-تشمل-افتتاح-سفارة-المملكة-1078213145.html
مصادر: زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران قد تشمل افتتاح سفارة المملكة
مصادر: زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران قد تشمل افتتاح سفارة المملكة
قالت مصادر سعودية مطلعة إن زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى إيران، ستشهد المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T13:00+0000
2023-06-17T13:00+0000
2023-06-17T13:00+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
الأخبار
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074536138_0:100:3073:1828_1920x0_80_0_0_4cf9fedb78b3edcf51d5e153b3f68b02.jpg
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، أن زيارة وزير الخارجية السعودي لطهران للقاء نظيره الإيراني، في أول زيارة من نوعها منذ عقد، قد تشمل افتتاح سفارة السعودية.ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن زيارة وزير خارجية السعودية تأتي بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في إيران".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.وقال مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عنايتي، إن"العلاقات الإيرانية السعودية تحالف من أجل السلام والتنمية".وأضاف عنايتي: "على مدى العقود الأربعة الماضية تمتعت إيران بسياسة إقليمية مستقرة مستندة إلى تعزيز الآليات القائمة على الحوار والموجهة نحو التعاون، وحل سوء التفاهم، والتركيز على القواسم المشتركة وحسن الجوار ورفض تدخل القوى والعوامل الخارجية التي تعطل الأمن والاستقرار في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230617/طهران-زيارة-وزير-الخارجية-السعودي-حلقة-أخرى-من-نجاح-سياسة-الحكومة-الإيرانية-1078205939.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074536138_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_928e48f8236b8cd65626da7b592dfbda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
مصادر: زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران قد تشمل افتتاح سفارة المملكة
تابعنا عبر
حصري
قالت مصادر سعودية مطلعة إن زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى إيران، ستشهد المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك
"، أن زيارة وزير الخارجية السعودي لطهران للقاء نظيره الإيراني، في أول زيارة من نوعها منذ عقد، قد تشمل افتتاح سفارة السعودية.
ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقال التلفزيون الإيراني إن زيارة وزير خارجية السعودية تأتي بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في إيران".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
إلى طهران، حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار.
وقال مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عنايتي، إن"العلاقات الإيرانية السعودية تحالف من أجل السلام والتنمية
".
وأضاف عنايتي: "على مدى العقود الأربعة الماضية تمتعت إيران بسياسة إقليمية مستقرة مستندة إلى تعزيز الآليات القائمة على الحوار والموجهة نحو التعاون، وحل سوء التفاهم، والتركيز على القواسم المشتركة وحسن الجوار ورفض تدخل القوى والعوامل الخارجية التي تعطل الأمن والاستقرار في المنطقة".