https://sputnikarabic.ae/20230617/مضيفة-شركة-طيران-أيرلندية-تستخدم-عبارة-فلسطين-المحتلة-لإعلان-الهبوط-في-تل-أبيب-1078213481.html
مضيفة شركة طيران أيرلندية تستخدم عبارة "فلسطين المحتلة" لإعلان الهبوط في تل أبيب
مضيفة شركة طيران أيرلندية تستخدم عبارة "فلسطين المحتلة" لإعلان الهبوط في تل أبيب
فاجأت مضيفة في شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "رايان آير" ركاب إحدى الرحلات المتجه إلى تل أبيب باستبدال اسم المدينة بعبارة "فلسطين المحتلة" لإعلان... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T13:06+0000
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وقالت صحيفة "تايمزأو إسرائيل" إن تصرف المضيفة أحدث ضجة على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع من بولونيا الإيطالية.وقالت المضيفة مرارا وتكرارا باللغتين الإنجليزية والإيطالية أن الوجهة النهائية هي "فلسطين المحتلة"، وعندما طلب منها الركاب تصحيح قولها رفضت المضيفة لتثير ضجة على متن الطائرة.من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الركاب حاولوا تصوير المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال عند الهبوط، فيما اعتذرت شركة طيران "رايان آير" عن الحادث، واصفة إياه بأنه مجرد "خطأ بريء".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "الحكومة الإسرائيلية مستمرة في جر المنطقة إلى دوامة العنف والتصعيد، من خلال جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تضمنت اقتحام مدينة نابلس وقتل شاب فلسطيني، وتفجير منزل أحد المواطنين، وإصابة العشرات بالجروح".ونقلت وكالة "وفا" عن أبو ردينة قوله إن "سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، من خلال هدم المنازل وقتل المواطنين وحصار المدن الفلسطينية، والإجراءات المرفوضة في القدس، هي جرائم حرب ويجب معاقبة إسرائيل عليها واتخاذ سياسات جدية لوقفها".
https://sputnikarabic.ae/20230615/فلسطين-تطالب-بضغط-دولي-وأمريكي-حقيقي-لإجبار-الحكومة-الإسرائيلية-على-وقف-تصعيدها-الدموي-1078121576.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
مضيفة شركة طيران أيرلندية تستخدم عبارة "فلسطين المحتلة" لإعلان الهبوط في تل أبيب
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فاجأت مضيفة في شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "رايان آير" ركاب إحدى الرحلات المتجه إلى تل أبيب باستبدال اسم المدينة بعبارة "فلسطين المحتلة" لإعلان الوصول إلى المطار الإسرائيلي.
وقالت صحيفة
"تايمزأو إسرائيل" إن تصرف المضيفة أحدث ضجة على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع من بولونيا الإيطالية.
وقالت المضيفة مرارا وتكرارا باللغتين الإنجليزية والإيطالية أن الوجهة النهائية هي "فلسطين المحتلة"، وعندما طلب منها الركاب تصحيح قولها رفضت المضيفة لتثير ضجة على متن الطائرة.
من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الركاب حاولوا تصوير المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال عند الهبوط، فيما اعتذرت شركة طيران "رايان آير" عن الحادث، واصفة إياه بأنه مجرد "خطأ بريء".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
، نبيل أبو ردينة، أن "الحكومة الإسرائيلية مستمرة في جر المنطقة إلى دوامة العنف والتصعيد، من خلال جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تضمنت اقتحام مدينة نابلس وقتل شاب فلسطيني، وتفجير منزل أحد المواطنين، وإصابة العشرات بالجروح".
ونقلت وكالة
"وفا" عن أبو ردينة قوله إن "سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، من خلال هدم المنازل وقتل المواطنين وحصار المدن الفلسطينية، والإجراءات المرفوضة في القدس، هي جرائم حرب ويجب معاقبة إسرائيل عليها واتخاذ سياسات جدية لوقفها".