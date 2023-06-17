عربي
https://sputnikarabic.ae/20230617/مقتل-عنصر-من-الحرس-الثوري-خلال-اشتباك-مع-مسلحين-غربي-إيران-1078206517.html
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة كردستان غربي البلاد. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T09:02+0000
2023-06-17T09:02+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104033/75/1040337580_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_e4ebfd549f7540b3fe300770c261be40.jpg
وذكرت وكالة "مهر"، نقلا عن الحرس الثوري أن الاشتباك وقع في منطقة في مدينة مريوان، مساء أمس الجمعة.وأشارت إلى أن المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية في المنطقة الحدودية مع العراق.وتشترك محافظة كردستان الإيرانية في حدود بطول 260 كيلومترًا مع شمال العراق، وفق الوكالة الإيرانية.وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230616/الحرس-الثوري-الإيراني-يقتل-مسلحين-خلال-اشتباكات-جنوب-شرقي-البلاد-فيديو-1078182880.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104033/75/1040337580_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_85cefa6e4938543c8664ae8136768cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران

09:02 GMT 17.06.2023
© AFP 2023 / Fars News / الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006
الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / Fars News /
تابعنا عبرTelegram
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة كردستان غربي البلاد.
وذكرت وكالة "مهر"، نقلا عن الحرس الثوري أن الاشتباك وقع في منطقة في مدينة مريوان، مساء أمس الجمعة.
وأشارت إلى أن المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية في المنطقة الحدودية مع العراق.

وتشترك محافظة كردستان الإيرانية في حدود بطول 260 كيلومترًا مع شمال العراق، وفق الوكالة الإيرانية.
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو
أمس, 12:39 GMT
وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".
وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:07 GMTالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:58 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدثأمس, 12:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала