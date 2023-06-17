https://sputnikarabic.ae/20230617/مقتل-عنصر-من-الحرس-الثوري-خلال-اشتباك-مع-مسلحين-غربي-إيران-1078206517.html
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة كردستان غربي البلاد. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T09:02+0000
2023-06-17T09:02+0000
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وذكرت وكالة "مهر"، نقلا عن الحرس الثوري أن الاشتباك وقع في منطقة في مدينة مريوان، مساء أمس الجمعة.وأشارت إلى أن المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية في المنطقة الحدودية مع العراق.وتشترك محافظة كردستان الإيرانية في حدود بطول 260 كيلومترًا مع شمال العراق، وفق الوكالة الإيرانية.وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230616/الحرس-الثوري-الإيراني-يقتل-مسلحين-خلال-اشتباكات-جنوب-شرقي-البلاد-فيديو-1078182880.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة كردستان غربي البلاد.
وذكرت
وكالة "مهر"، نقلا عن الحرس الثوري أن الاشتباك وقع في منطقة في مدينة مريوان، مساء أمس الجمعة.
وأشارت إلى أن المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية في المنطقة الحدودية مع العراق.
وتشترك محافظة كردستان الإيرانية في حدود بطول 260 كيلومترًا مع شمال العراق، وفق الوكالة الإيرانية.
وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".
وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري
وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.