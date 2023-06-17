https://sputnikarabic.ae/20230617/ملايين-الصراصير-تحتل-شوارع-ومنازل-بلدة-أمريكية-فيديو-1078208097.html
ملايين الصراصير تحتل شوارع ومنازل بلدة أمريكية... فيديو
ملايين الصراصير تحتل شوارع ومنازل بلدة أمريكية... فيديو
في واقعة غريبة، انتشرت ملايين من صراصير المورمون (صرصور الليل)، في بلدة صغيرة في ولاية نيفادا الأمريكية، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة وشوارعها. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T10:20+0000
2023-06-17T10:20+0000
2023-06-17T10:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103988/62/1039886292_0:89:1921:1169_1920x0_80_0_0_3386ab1095dd1f7f0b6e27db2830714d.jpg
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان بلدة إلكو في ولاية نيفادا.من جانبه، أوضح عالم الحشرات بوزارة الزراعة في ولاية نيفادا، جيف نايت، أن أسراب الصراصير هذه "شيء عادي في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية".وأشار العالم الأمريكي إلى أن ما يثير استياء السكان هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات.وأردف: "يمكن استخدام مبيدات الحشرات (...) وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة".وفي السياق، قالت سيدة من سكان البلدة: "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103988/62/1039886292_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_4ab72eaa3bb670b49700de4710407b4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
ملايين الصراصير تحتل شوارع ومنازل بلدة أمريكية... فيديو
تابعنا عبر
في واقعة غريبة، انتشرت ملايين من صراصير المورمون (صرصور الليل)، في بلدة صغيرة في ولاية نيفادا الأمريكية، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة وشوارعها.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان بلدة إلكو في ولاية نيفادا.
من جانبه، أوضح عالم الحشرات بوزارة الزراعة في ولاية نيفادا، جيف نايت، أن أسراب الصراصير
هذه "شيء عادي في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية".
وأشار العالم الأمريكي إلى أن ما يثير استياء السكان هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات
.
وأردف: "يمكن استخدام مبيدات الحشرات (...) وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة".
وفي السياق، قالت سيدة من سكان البلدة: "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".
وأضافت سيدة أخرى أن الصراصير "تزحف على الطرق وتثير القشعريرة. الوضع مقرف جدا".