https://sputnikarabic.ae/20230617/منسق-اللجنة-المشتركة-للاجئين-الفلسطينيين-لـسبوتنيك-استئناف-خدمات-الأونروا-بالضفة-مبادرة-إيجابية-1078221975.html

منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": استئناف خدمات الأونروا بالضفة مبادرة إيجابية

منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": استئناف خدمات الأونروا بالضفة مبادرة إيجابية

قال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين في فلسطين، إن تعليق إضراب موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واستئناف تقديم خدماتاتها في الضفة... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T17:02+0000

2023-06-17T17:02+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المسألة تتعلق بحقوق طبيعية للاجئين يجب أن يكون هناك استجابة لها دائمًا، لكن إدارة الأونروا يجب أن تنظر كذلك بجدية تجاه مبادرة الموظفين، إذ لم تحل الأزمات بعد.وأعلنت الأونروا، أمس الجمعة، استئناف تقديم خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل لنحو أربعة أشهر جراء إضراب عمالي.وأكد خلف أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الموظفين باستئناف العمل يأتي لإعطاء فرصة للوكالة من أجل الاستجابة للمطالب التي تم تقديمها، منذ وقت طويل، ولم يكن هناك أي استجابة جذرية تجاهها.واعتبر خلف أن هذه المبادرة يجب أن تلتقطها إدارة الأونروا من أجل إعادة نقاش مطالب الموظفين، والتعاطي الإيجابي مع عدد من القضايا المطروحة، خاصة أن هذه القضايا تمثل حقوق مشروعة ومستحقة قديمة لهذه الفئات.ويرى أن إعادة النظر والاستجابة لهذه المطالب يمكن أن تهدأ الأجواء، ويتم استئناف عمل الموظفين وتقديم الخدمات في مختلف الجوانب بشكل مستدام، لكن يجب ألا يتم النظر للخطوة على قاعدة الغالب والمغلوب، بل بشكل إيجابي وفعال.وقالت وكالة الأونروا، أمس الجمعة إنها استأنفت خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب استمر عدة أشهر وتضرر منه الآلاف.وأضافت الأونروا في بيان لها، أن فرقها في أنحاء الضفة الغربية تقوم بتجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن الأسبوع القادم. مؤكدة أن أولويتها استئناف خدمات التعليم والصحة، وفقا للشرق الأوسط.ونفذ اتحاد الموظفين إضرابا طويلا، إذ يطالب بزيادة عدد الموظفين وتعيين موظفين جدد لشغل الأماكن الشاغرة داخل المؤسسة، وتحويل العقود المؤقتة والجزئية واليومية للموظفين إلى عقود ثابتة، وتقليص عدد أيام العمل داخل العيادات الصحية إلى 5 أيام بدلا من 6 أيام، وزيادة أجور الموظفين نظرا لارتفاع الأسعار.

https://sputnikarabic.ae/20230413/خطير-للغاية-الأونروا-تكشف-لـسبوتنيك-تطورات-إضراب-اتحاد-الموظفين-بالضفة-1075881829.html

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